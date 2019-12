Le Rwanda et le Paris Saint-Germain signent un partenariat unique invitant le monde à participer à la remarquable transformation du Rwanda, pays qui a connu une terrible guerre il y a maintenant 25 ans de cela.

Durant les trois prochaines saisons, la communauté du Paris Saint-Germain et le monde entier auront le plaisir de découvrir un pays dont la beauté est à couper le souffle, un pays doté d’une créativité sans limite, d’un environnement moderne et de productions Made in Rwanda exceptionnelles, le tout à travers des formats de communication originaux. Cette alliance reflète également l’esprit d’ouverture et la volonté du Rwanda d’établir de nouveaux partenariats d’affaire, français et étrangers.

Visit Rwanda et le Paris Saint-Germain vont mettre en commun leurs atouts à travers ce nouveau modèle de partenariat sportif, en se basant sur trois piliers : une synergie culturelle et artistique, un engagement commun vers l’excellence et le développement du football.

Né de discussions entamées depuis un an par le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, ce partenariat « premium » n’a pas pour but de recruter ou de détecter de futurs joueurs africains. L’essentiel est ailleurs, sur le plan du business en premier lieu. Concrètement, cet accord sera notamment visible pour le grand public sur les maillots portés à l’échauffement par les joueurs, la présence de la marque « Visit Rwanda » (déjà sponsor du club anglais d’Arsenal) à travers les panneaux LEDs autour de la pelouse lors des matches à domicile ou encore la mise en avant du café et du thé rwandais dans les travées du Parc des Princes. Sans oublier la présence de joueurs parisiens au Rwanda dans les prochains mois, ou encore la création d’une académie à Kigali, la capitale du pays.

La vision à long terme du Rwanda correspond à l’engagement du Paris Saint-Germain envers la jeune génération. Le Club parisien est le plus jeune des grands clubs européens, à la fois terre d’accueil des meilleurs talents footballistiques d’aujourd’hui et de demain, acteur pionnier du football dans les univers de la mode et du lifestyle et formidable vivier d’expériences avant-gardistes.

Dans le cadre de ce partenariat, des joueurs de l’équipe première et des légendes du Club partiront à la découverte du Rwanda pour vivre des expériences inoubliables qu’ils partageront avec plus de 70 millions de fans du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux.

La présence de la marque Visit Rwanda au Parc des Princes se verra renforcée par une exposition premium au dos des tenues d’entraînement et d’avant-match de l’équipe masculine, ainsi que sur la manche des maillots de match de l’équipe féminine. Les supporters des Rouges et Bleu pourront également savourer les meilleurs thé et café du Rwanda, servis en exclusivité au Parc des Princes à partir de la saison prochaine.

Une « Semaine du Rwanda à Paris » sera organisée afin de promouvoir le « Made in Rwanda ». De nombreuses collaborations dans la mode, l’art et le lifestyle seront lancées dans les prochains mois. De prestigieuses marques, jeunes et éco-responsables, s’allieront à Visit Rwanda et au Paris Saint-Germain à travers des collaborations tripartites novatrices et dynamiques.

Le Paris Saint-Germain travaillera avec des jeunes footballeurs rwandais dans le but d’atteindre leur plein potentiel sportif grâce à des programmes de formation adaptés et transmis par des coaches entièrement imprégnés de l’expertise du Club.

Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir le Rwanda dans la grande famille du Paris Saint-Germain en tant que nouveaux partenaire Premium. A travers cette alliance, nous renforçons les liens historiques tissés avec nos fans en Afrique. Cette collaboration active et multiforme promet de révéler tout ce que le Rwanda a à offrir. Nous avons l’ambition de bâtir un partenariat puissant pour valoriser l’impressionnante transformation du Rwanda. J’ai eu personnellement la chance de visiter le pays et reçu un accueil très chaleureux. Avec toutes nos équipes, nous sommes déterminés à créer une plateforme d’échanges entre le Rwanda, la France et le reste du monde. »

Toujours dans le cadre de ce partenariat, le Paris Saint-Germain se joint au processus de transformation que le Rwanda poursuit depuis deux décennies. En effet, le Rwanda est le deuxième pays le plus sûr d’Afrique et enregistre une croissance économique parmi les plus rapides du continent africain. Avec une croissance à 8,6%, le Rwanda était l’économie la plus dynamique d’Afrique en 2018. C’est désormais le deuxième territoire où investir en Afrique selon la Banque mondiale et le pays a été primé pour son leadership en matière d’éco-tourisme par le World Travel and Tourism Council.

Au Rwanda, les investisseurs sont en mesure de faire enregistrer leurs entreprises en seulement six heures et de profiter immédiatement des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) dont le Rwanda fait partie parmi plus de 50 pays d’Afrique.

Près de deux millions de voyageurs visitent le Rwanda chaque année, pour le loisir ou les affaires. Ils y découvrent un pays propre, verdoyant, avec une population accueillante et désireuse de partager sa culture unique. Au fil de leur voyage, ils peuvent déguster thé et café, parmi les plus raffinés au monde, tout en se reposant dans des établissements d’écotourisme haut de gamme.

Renommé pour ses incroyables treks à la découverte des gorilles des montagnes, le Rwanda promet aux touristes de nombreuses activités d’aventure tels que kayaking, cyclisme, randonnée, ornithologie ou encore safari dans la savane.

Clare Akamanzi, CEO du Rwanda Development Board, a ajouté : « Marqué par les tragédies du passé, le Rwanda est devenu en 25 ans l’un des pays les plus créatifs et innovants. Nous investissons une partie de nos revenus en tourisme pour développer des collaborations stratégiques comme celle que nous nouons aujourd’hui avec le Paris Saint-Germain car ces synergies ont un effet positif sur la perception du pays dans le monde. Cela se traduit notamment par une croissance du tourisme et le développement des exportations des produits

Made In Rwanda. Ces partenariats entraînent également l’ouverture de nouvelles opportunités économiques pour les Rwandais, la création d’emplois supplémentaires dans notre secteur touristique et, plus largement, ils bonifient l’ensemble de notre écosystème. Aujourd’hui, 142 000 Rwandais sont directement employés dans le secteur du tourisme ; ils étaient 90 000 en 2017. L’année dernière, 1,7 millions de visiteurs ont été accueillis au Rwanda et nous en attendons encore plus cette année. De plus, nous avons enregistré un chiffre record de 2 milliards de dollars d’investissements et nous sommes confiants dans le fait que le partenariat avec le Paris Saint-Germain boostera les investissements.

Nous avons hâte de concrétiser les nombreuses opportunités de commerce et d’échanges créatifs entre la communauté du Club parisien et le Rwanda. Nous sommes impatients de faire découvrir aux supporters parisiens le Rwanda d’aujourd’hui – un pays moderne et ambitieux, qui a beaucoup à offrir au monde. »

Après un premier partenariat réussi avec le club anglais d’Arsenal, la marque Visit Rwanda s’offre aujourd’hui une deuxième présence dans le monde du sport qui lui offrira la visibilité nécessaire pour permettre à la marque et donc au pays de travailler son image et redorer son blason après les tragiques événements des années 1990.

