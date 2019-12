Nike Football dévoile la collection « Bondy Dreams », la toute première collection spéciale, conçue avec Kylian Mbappé

Le 8 décembre 2019 sera sans doute un jour à marquer d’une pierre blanche pour le footballeur natif de Bondy, star de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain, j’ai nommé Kylian Mbappé. En effet, aujourd’hui, Nike Football a levé le voile sur la collection « Bondy Dreams », sa toute première collection Nike en édition spéciale, conçue en collaboration avec Kylian Mbappé.

Des terrains de jeux de la ville du 93 à la renommée internationale obtenue au stade Loujniki le 15 juillet 2018 lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Kylian Mbappé a connu une ascension fulgurante vers les sommets. C’est justement ce voyage que Nike a souhaité décrire dans cette collection spéciale.

Inspirée par la ville natale de Mbappé, cette collection le couronne comme nouveau « roi » du football avec le lancement de sa propre Superfly 7 Mercurial personnalisée.

A 20 ans, Mbappe est déjà champion du monde avec la France et a reçu de nombreuses distinctions par équipe et individuelles aux couleurs de Monaco et du Paris Saint-Germain. Mais son histoire étonnante trouve ses racines dans la modeste commune de Bondy, où il a grandi en rêvant d’imiter ses idoles, dont Cristiano Ronaldo et les stars de l’équipe du Brésil.

C’est dans les rues de Bondy qu’il a découvert son talent et c’est sur le terrain de son premier club, l’AS Bondy, qu’il a prospéré. Aujourd’hui, c’est un héros dans le quartier – un rappel à tous qu’aucun rêve n’est trop grand.

« Bondy est toujours dans mon cœur, c’est là que j’ai trouvé et que je suis tombé amoureux du football », explique Mbappe. « Cela m’a aidé à me façonner en tant que personne et en tant que joueur. J’ai beaucoup de raisons d’être reconnaissant et il est spécial et normal que Bondy soit au centre de cette collection. A l’époque, j’avais mes héros et beaucoup d’entre eux avaient leur propre paire de Nike en édition spéciale, alors les rejoindre maintenant pour avoir la mienne est un rêve devenu réalité. »

La couleur verte est un thème dominant dans toute la collection. Il fait référence au passé rural de Bondy, aux arbres sur les armoiries de la commune et aux maillots vert portés par l’AS Bondy.

La nouvelle Bondy Dreams Mercurial Superfly, qui allie une tige grise élégante à un motif géométrique vert audacieux qui s’étend sur le talon, le côté et l’avant de la chaussure, est la vedette de la gamme.

Le graphique représente une carte de Paris et de ses départements, avec Bondy en or sur les orteils. Le tout est complété par un swoosh doré, inscrit d’une subtile micro-impression : « MBAPPE X BONDY X NIKE. »

En plus des Mercurial, la collection comprend une paire d’Air Max 98, un maillot Nike F.C., un sweat à capuche, un T-shirt, une banane, une casquette et un ballon de football. Tous sont imprégnés de l’allure que Mbappe porte sur le terrain et de son amour inébranlable pour Bondy.

Le code postal de la commune (93140) figure sur l’étiquette de chaque style, tandis que le chiffre 93, pour indiquer l’emplacement de Bondy dans le département (Seine-Saint-Denis), est également fortement référencé.

La Bondy Dreams Mercurial Superfly est disponible dans le monde entier à partir du 8 décembre sur Nike.com , et sera disponible chez certains revendeurs dès le 11 décembre. La collection complète Bondy Dreams sera vendue exclusivement en Europe à partir du 8 décembre.

Avec cette collection spéciale, Nike Football reconnait à Kylian Mbappé un status similaire à celui de Cristiano Ronaldo qui est le seul autre athlète Nike Football à bénéficier d’une collection à son nom.

A seulement 20 ans, où s’arrêtera ce génie du football ?

