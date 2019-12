Manchester United signe avec le géant chinois Alibaba

Se positionner en Asie est l’un des objectifs des grands clubs européens. Manchester United a fait un pas dans cette direction en annonçant la semaine dernière un partenariat avec le groupe Alibaba.

En effet, Manchester United cherche à se développer en dehors de son terrain de jeu habituel, le gazon vert, en s’associant avec de puissants alliés, comme le groupe chinois Alibaba. Le club britannique a ainsi signé un accord avec le groupe pour partager du contenu exclusif à travers ses plateformes, prolongeant et maximisant ainsi la visibilité deu club auprès d’une vaste base de fans chinois.

Dans le cadre de l’accord, les Diables Rouges (le surnom de Manchester United) mettront à disposition une vaste bibliothèque de contenu comprenant des matchs de l’équipe première, des meilleurs moments de la saison ainsi que d’autres productions originales localisées, pour les près de 700 millions de consommateurs des plateformes Alibaba.

En parallèle, Manchester United disposera de sa propre chaîne sur la plateforme vidéo d’Alibaba, Youku, via ce partenariat, lui permettant ainsi de contourner les restrictions actuellement en place par les diffuseurs de la Premier League sur la diffusion de contenu en Chine.

En plus des contenus déjà cités plus haut, on pourra y retrouver, à la demande, des matchs de l’équipe entraînée actuellement par Ole-Gunnär Solskjaer et du contenu global et spécifique pour la Chine. A l’heure actuelle, trois matchs de la tournée de pré-saison de l’équipe ont déjà été partagés sur la page d’accueil de Youku.

De plus, le club mancunien disposera d’une boutique de choix sur Tmall, la marketplace B2C d’Alibaba. A terme, ce point de vente devrait d’ailleurs devenir la boutique en ligne officielle du club pour le marché chinois.

Richard Arnold, directeur général du Manchester United Group, a déclaré, suite à l’officialisation de ce partenariat : « Nous sommes fiers de nos fans passionnés et fidèles du monde entier. Et nos fans chinois en sont une grande partie. »

« Nous recherchons toujours de nouvelles façons d’interagir avec les abonnés là-bas. Et ce partenariat avec Alibaba leur permettra de se connecter directement au club via l’une des plateformes de streaming vidéo les plus populaires en Chine », ajoute-t-il.

«Nous sommes impatients de travailler avec Alibaba pour accroître encore notre base de fans en Chine. Et développer d’autres domaines de l’association dans un avenir proche », a déclaré M. Arnold.

