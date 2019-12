Manchester City signe un partenaire maillot pour sa tenue d’entraînement

Depuis quelques années, les clubs de football sont partis à la recherche de nouveaux inventaires marketing pouvant être vendus à des marques ainsi augmenter leurs recettes sponsoring. La tenue d’entraînement, jusqu’alors restée vierge de sponsor (ou alors « offerte » au sponsor maillot), est rapidement devenue un nouvel espace de visibilité pouvant rapporter gros tant les fans de football ont démontré leur appétit à obtenir du contenu lié à ce moment de vie du club.

De nombreux clubs de renommée internationale se sont donc emparés de ce sujet et ont décidé de vendre ce nouvel espace au plus offrant. Dernier exemple en date : Manchester City. En effet, le club mancunien a officialisé Marathonbet comme le premier partenaire du maillot d’entraînement du club. Ce contrat couvre les équipes masculines et féminines du club, mais exclue les équipes issues de l’Academy. Avec ce contrat, Marathon bet, actuel partenaire betting officiel du club, étend donc sa présence pour les 18 mois à venir. Selon le journal britannique, Daily Mail, ce partenariat aurait été signé contre une somme dépassant la dizaine de millions de livres sterling (un peu moins de 12 millions d’euros). Un montant en adéquation avec le deal signé entre Liverpool et AXA pour le maillot d’entraînement et chiffré à plus de 20 millions de livres.

Omar Berrada, le Directeur Général de Manchester City, a déclaré :

« L’officialisation de notre premier partenaire pour notre maillot d’entraînement est un grand moment pour Manchester City et nous sommes ravis de faire cela avec l’un de nos partenaires historiques, Marathonbet. (…) Les dix-huit derniers mois de notre collaboration ont été extrêmement positifs et fructueux pour les deux organisations et nous sommes ravis de pouvoir bâtir sur ce premier succès et emmener encore plus loin notre relation. »

Natalia Zavodnik, directrice générale de Marathonbet, a ajouté :

« Nous travaillons pour offrir à nos fans à travers le monde, des opportunités uniques, que ce soit via nos jeux-concours et autres compétitions, et nous sommes ravis de pouvoir renforcer aujourd’hui ce partenariat pour faire de Marathonbet le premier partenaire du maillot d’entraînement des Citizens. »

Cette officialisation de la part de Manchester City vient ponctuer une période intense d’un point de vue commercial. En effet la semaine dernière, les propriétaires du City Football Group (la holding qui détient le club mancunien) ont aanoncé avoir vendu 10% de l’entreprise à un fonds d’investissement basé dans la Silicon Valley, Silver Lake, pour la somme de 500 millions de dollars, et ce juste après avoir finalisé l’acquisition du club d’Indian Super League (ISL) de Mumbai City.

Durant le mois de novembre, City a aussi officialisé son chiffre d’affaires records pour la saison 2018/19, qui s’élève à 535.2 millions de livres (près de 640 millions d’euros), validant ainsi la 11ème année consécutive de croissance du club sous la direction du City Football Group.

Sur le terrain, Manchester City est actuellement troisième de la Premier League, 11 points derrière le leader Liverpool, et vient malheureusement de s’incliner à domicile dans le derby face à Manchester United 2 buts à 1, le 7 décembre dernier à l’Etihad Stadium.

