La Française des Jeux devient « Partenaire Officiel » des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

La Française des Jeux (la FDJ) a officialisé ce matin être devenue « Partenaire Officiel » des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à compter du 2ème trimestre 2020, rejoignant ainsi le programme national de partenariat de Paris 2024.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la marque en faveur de l’organisation de la candidature, de son soutien aux athlètes français et de son statut de contributeur majeur du sport en France. Un prélèvement sur les mises des jeux permet en effet de financer chaque année une partie du budget du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) devenu depuis avril 2019 l’Agence Nationale du Sport (ANS).

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont l’engagement de tout un pays. Uniques par leur ampleur, ils marqueront l’histoire du sport en France et mobiliseront toutes les énergies du monde du sport au cours des cinq prochaines années. Fort du premier réseau de proximité de France (avec près de 30 000 points de vente), la FDJ contribuera ainsi à rassembler les Français autour de la plus grande manifestation sportive mondiale.

Ce partenariat est l’occasion pour FDJ de souligner son engagement historique en faveur du développement du sport français et de la promotion de ses valeurs. Ses actions, notamment en matière d’éthique et de mixité (soutien au sport féminin et au handisport), rejoignent les objectifs d’impact sociétal que s’est donnés Paris 2024.

C’est aussi l’occasion pour FDJ de renouveler son soutien aux équipes de France olympique et paralympique. Ainsi, dans la continuité de l’accompagnement des jeunes champions mené depuis près de 30 ans, le Groupe lance aujourd’hui « La FDJ Sport Factory » pour accompagner les sportifs de haut niveau dans leurs ambitions. Ce collectif réunit vingt-sept athlètes, dont Kevin Mayer et Marie Bochet, athlète handisport, qui partagent tous un objectif de médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, 2022 et 2024. La FDJ Sport Factory est composée d’autres athlètes ayant fait parler d’eux cette année ou l’année dernière grâce à leurs beaux résultats comme Enzo Lefort (Escrime – Champion du monde individuel de fleuret en 2019), Ysaora Thibus (Escrime – Championne du Monde en 2018 de fleuret), Mathilde Gros (Cycliste – championne d’Europe 2019 et 2018 de Keirin), Johanne Defay (Surf – vice-championne du monde 2017 ISA), et Cassandre Beaugrand (Triathlon – 3ème au championnat du monde de 2019 et de 2018).

Après le jeu à gratter événementiel produit par la FDJ pour soutenir activement la candidature de la France à l’organisation des Jeux Olympiques, la FDJ a officialisé le lancement d’un nouveau programme de loterie (jeu de grattage ou jeu de tirage) sous licence à compter de 2020, et jusqu’en 2024. Ce dispositif aura ainsi pour objectif de contribuer à la ferveur nationale autour des Jeux Olympiques et Paralympiques pour faire de ces événements sportifs des véritables moments d’union populaire et de rassemblement de la société.

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré :

« Partenaire du sport français depuis plus de 30 ans, FDJ a naturellement souhaité accompagner la candidature de Paris 2024. En rejoignant le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, FDJ réaffirme son engagement envers le sport et les sportifs français. S’associer au premier événement sportif mondial est une chance pour FDJ, pour ses vingt-cinq millions de clients, son réseau de distribution et ses collaborateurs. C’est le sens de notre contribution historique au monde sportif, que de permettre à chacune et à chacun de participer aux Jeux de Paris 2024 et de contribuer ainsi à ce grand projet sportif et sociétal. »

Pour Tony Estanguet, Président de Paris 2024, a ajouté :

« Faire des Jeux Olympiques et Paralympiques pour et avec les Français, c’est se donner les moyens d’être présent dans leur quotidien. Paris 2024 fait le choix de FDJ, le premier réseau de proximité de France, pour que la célébration du plus grand événement sportif se vive sur l’ensemble du territoire. Nous n’avons pas oublié que FDJ a été le tout premier partenaire à manifester un intérêt fort pour la candidature. Ensemble, nous avons mené des actions qui ont donné du sens à notre projet – un jeu pour soutenir la candidature, des actions communes visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes dans le sport…- Je suis très heureux que l’aventure se poursuive aujourd’hui. »

