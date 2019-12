My Coach lance l’appli de la paix par le sport pour Peace and Sport

Le Forum International Peace and Sport dédié au thème « Investir pour la paix, Agir par le sport » a ouvert ses portes hier, mercredi 11 décembre, à Monaco, et sera l’occasion de présenter un exemple concret d’entreprises investies dans la paix par le sport.

Engagé en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises, le leader du sport numérique français et partenaire stratégique de Peace and Sport, My coach, met son savoir-faire digital au service de l’expertise terrain de Peace and Sport, et ce depuis la signature du partenariat en mai dernier, partenariat qui se concrétise aujourd’hui avec le lancement de l’application mobile « Peace and Sport by My Coach » qui propose aux éducateurs de la paix par le sport une façon innovante de promouvoir la paix grâce à des programmes sportifs progressifs afin de créer les conditions du « mieux » vivre ensemble par la pratique sportive.



Hier matin sur la pelouse du stade Louis II à Monaco, les Champions de la Paix dont Paula Radcliffe (athlétisme), Florent Pietrus (basket-ball) ou encore Hugo Bonneval (rugby) ont enfilé leur tenue d’entraînement et ont suivi l’appli « Peace and Sport by My Coach ». Avec près de 50 enfants des écoles monégasques, ils ont mené des activités d’échauffement, de pratique sportive et de retour au clame intégrant un volet pédagogique autour de l’expression de soi, l’écoute, la confiance et le respect de l’autre.



Joël Bouzou, Président et Fondateur de Peace and Sport a déclaré :

« Peace and Sport by My Coach est un véritable assistant pour les éducateurs. En plus de leur donner accès à la méthodologie Peace and Sport, l’application constitue une aide précieuse dans la gestion et l’organisation d’un groupe. Le premier développement de l’application porte sur la paix par le football avant d’explorer d’autres sports en partenariat avec les fédérations internationales. »

Pour Cédric Messina, PDG de My Coach :

« Pour My Coach, le choix de s’engager aux côtés de Peace and Sport pour développer cette application s’est fait naturellement car nous partageons le même ADN. Nous avons à cœur de diffuser les bonnes pratiques et les valeurs du sport. Avec les fédérations, nous avons l’habitude de travailler sur des contenus principalement techniques. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir mis notre expertise au service de la paix par le sport. »

Le lancement officiel de l’appli pendant le Forum International Peace and Sport annonce donc un développement prometteur et des partenariats à venir avec des entreprises et des organisations sportives engagées.

L’application est disponible sur les deux app stores majeurs de la planète à savoir l’App Store et Google Play.

