Nike met en scène Raheem Sterling dans son dernier film « Don’t Just Dream About You, Dream For The Next You »

Natif de Brent, un quartier populaire de Londres, Raheem Sterling grandit avec un rève dans la tête : jouer un jour à Wembley. Mais il ne s’attendait pas à obtenir sa première sélection en équipe nationale à l’âge de 17 ans, encore moins de jouer plus de 50 fois pour son pays ou encore de remporter deux titres en Premier League à ses 24 ans. Il ne s’attendait tout simplement pas à devenir l’idole de toute une génération.

Mais Sterling endossa ce rôle avec classe et aplomb et continue aujourd’hui de montrer le chemin aux jeunes générations.

Aujourd’hui, en partenariat avec Nike, Raheem Sterling a décidé de « rendre » à la communauté à qui il doit tout, en devenant un moteur et un partenaire de choix pour les actions sociétales initiées dans le quartier de Brent et qui seront mises en oeuvre à l’attention de la jeunesse locale. Pour commencer, aux côtés de l’école de football de Brent, Nike et Raheem Sterling mettront en oeuvre une équipe d’entraîneurs qui agiront, sur le terrain, auprès d’écoles dépourvues de ressources – humaines – pour animer ces ateliers de football. De plus, et ce pour une durée de trois ans, Nike et Raheem Sterling soutiendront les London Youth Games en mettant à disposition un coordinateur de l’école de football de Brent, oeuvrant ainsi à recréer les conditions qui autrefois firent rêver le petit Sterling.

« Je dois tout à Brent – j’ai grandi ici, je me suis fait des amis de cultures très différentes, j’ai appris de ces dernières et les emporte avec moi depuis », a déclaré Sterling. « Ce fut toujours mon rêve de jouer en Premier League, de jouer pour l’équipe d’Angleterre, et j’ai toujours voulu rendre à cette communauté qui m’a vu grandir et lui donner à son tour une opportunité. Ce partenariat entre Nike et l’école de Football de Brent est une opportunité pour moi d’apporter mon expérience et mes conseils pour permettre aux jeunes qui ont le même rêve que j’ai eu il y a longtemps de continuer de grandir et de rêver. »