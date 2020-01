Le club anglais du Liverpool FC et Nike Football confirment leur alliance

C’était dans les tuyaux dans les dernières semaines de l’année 2019, c’est officiel depuis ce mardi 7 janvier 2020 : Nike Football sera le nouvel équipementier et partenaire technique de l’actuel leader de la Premier League, le club de Liverpool FC.

Ce nouvel accord permettra donc à Nike, marque leader mondial de l’industrie des équipements de sport, de devenir le fournisseur officiel du maillot de Liverpool, à partir de la saison 2020-21, et ce pour plusieurs saisons.

Nike habillera ainsi les équipes senior masculine et féminine ainsi que l’Academy, le staff technique et les collaborateurs de la Liverpool Football Club Foundation.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Nike, marque mondiale leader de son industrie », a déclaré Billy Hogan, Chief Commercial Officer des Reds de Liverpool. « Nous accueillons avec grand plaisir Nike dans la grande famille du Liverpool FC et savons qu’ils seront un partenaire privilégié du club, que ce soit à domicile, dans la ville de Liverpool mais aussi globalement où nous accentuons nos efforts pour accroître notre communauté de fans. »

Ce partenariat coincide avec l’installation imminente du club de Liverpool dans son nouveau centre d’entraînement dernière génération, pour la saison 2020-21, et qui offrira des installations dernier cri pour le club mais aussi pour la communauté locale.

« Le Liverpool Football Club dispose d’une identité et d’un héritage forts » a déclaré Bert Hoyt, Vice-Président et General Manager de Nike EMEA. « Ce partenariat avec Liverpool renforce notre position de leader mondial du football et en s’appuyant sur la communauté mondiale de fans passionnés et la riche histoire de victoires et de titres, l’avenir s’annonce riche et fertile pour Nike et le Liverpool Football Club. Nous avons hâte de démarrer cette collaboration durant laquelle nous mettrons à disposition le meilleur de l’innovation et du design de Nike aux joueurs et aux fans du club. »

Comments

comments