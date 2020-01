beIN SPORTS : diffuseur officiel de l’intégralité de l’UEFA Euro 2020

beIN SPORTS a annoncé avoir acquis les droits de l’UEFA Euro 2020. La chaîne payante diffusera l’intégralité des 51 matchs de la compétition.

Du 12 juin au 12 juillet prochain, la totalité de l’UEFA Euro 2020 sera retransmis sur beIN SPORTS. Le Président de la chaîne, Yousef Al-Obaidly, se dit « très heureux de proposer cet été l’UEFA EURO 2020 sur nos antennes. Nous avons à cœur de proposer à nos abonnés la plus belle offre et la plus belle couverture possible en compagnie de talents et consultants reconnus. beIN SPORTS offre le catalogue de droits le plus large et le plus complet en France. »

A noter que plus de la moitié des matchs (28) seront proposés en exclusivité sur beIN SPORTS, les 23 autres rencontres (dont toutes celles de l’équipe de France) seront en co-diffusion avec TF1 et M6. beIN SPORTS proposera également les meilleurs extraits de la compétition sur sa plateforme digitale et sociale gratuite et accessible à tous, une belle couverture de l’événement en perspective.

De son côté, Guy-Laurent EPSTEIN, Directeur Marketing de l’UEFA, a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec beIN MEDIA GROUP, dont le réseau sportif beIN SPORTS offre en permanence une couverture exceptionnelle de nos compétitions aux fans de football dans plus de 30 pays à travers le monde. Parmi tous nos partenaires, nous recherchons l’innovation en matière de diffusion, ainsi qu’une grande qualité de programmation, et beIN est sans aucun doute une référence dans ces domaines. Alors que le football européen continue d’être un spectacle sportif si important en France, nous ne pouvions pas être plus heureux d’avoir beIN SPORTS en tant que diffuseur officiel pour nous aider à retransmettre l’UEFA EURO 2020 aux supporters de tout le pays. »

Pour rappel, beIN SPORTS est diffuseur officiel de l’UEFA Euro depuis l’édition 2012.

