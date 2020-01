Uber Eats lance l’opération 100% Massilia avec l’agence La Fourmi

À l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 Conforama et du match Rennes-OM, Uber Eats, partenaire majeur de l’Olympique de Marseille, lance 100% Massilia, un programme qui livre l’esprit de l’OM à domicile.

Dès le 10 janvier, les restaurants partenaires de l’opération à Marseille et Aix-en-Provence porteront fièrement les couleurs de 100% Massilia et seront disponibles dans l’App Uber Eats. Ils offriront à leurs utilisateurs des avantages exclusifs avec leurs commandes : réductions les jours de match, maillots et goodies, mais aussi des places VIP à l’Orange Vélodrome et des expériences uniques à gagner.

L’agence LAFOURMI, qui accompagne Uber Eats sur la stratégie d’activation de ses partenariats de sponsoring dans le football, a imaginé le concept et la mécanique opérationnelle de 100% Massilia mais aussi tous les éléments de création qui donnent vie au programme.

Inspirés par la passion, la convivialité et l’authenticité, valeurs communes de l’Olympique de Marseille, d’Uber Eats et des partenaires restaurateurs de la cité phocéenne, les créatifs de l’agence parisienne ont façonné ce programme qui permet à la fois de fédérer les restaurants marseillais autour de leur passion pour le club Olympien, mais aussi aux supporters de l’OM de ressentir leur amour des couleurs bleues et blanches jusque dans leur assiette. Le label « 100% Massilia » qui reprend l’ancien nom grec de la ville de Marseille, reflètant aisni le fort sentiment d’identité et d’appartenance de ces populations à un territoire.

Une campagne de promotion est mise en place dès le 10 janvier, avec un plan media incluant presse régionale et communication sur les réseaux sociaux d’Uber Eats, de l’OM et des restaurants participants.

Comments

comments