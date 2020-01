La franchise NBA des Charlotte Hornets prolonge son sponsor maillot LendingTree

Les Charlotte Hornets, la franchise co-détenue par Michaël Jordan, et LendingTree ont annoncé aujourd’hui avoir prolongé leur partenariat historique permettant à la société de prêts en ligne basée à Charlotte d’apparaître sur les maillots de l’équipe.

Cette annonce permet donc de prolonger le premier « partenariat maillot » de l’histoire de la franchise, qui débuta en Novembre 2017 et qui permit, par la même occasion, à LendingTree de devenir un « Founding Level Partner » de l’organisation ainsi que d’acquérir le titre de Partenaire Officiel « d’achats de prêts » des Charlotte Hornets.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec LendingTree et de continuer à mettre en avant leur logo sur nos uniformes », a déclaré le Président et Vice Chairman des Hornets, Fred Whitfield. « Les deux entités ont réussi à tirer profit de ce partenariat, grâce notamment à nos valeurs communes et notre engagement auprès de la communauté locale à Charlotte. Nous avons hâte de continuer notre association avec LendingTree pour les saisons à venir. »

Dans le cadre de ce partenariat, le logo de LendingTree apparaîtra aussi sur les tenues d’entraînements de la franchise. De plus, au delà de la visibilité sur le textile, LendingTree bénéficie aussi de visibilité sur la panneautique dans les coursives du Spectrum Center ainsi que sur les lecteurs de billets mobile sans oublier la panneautique digitale sur la table de marque, l’écran géant situé au centre du terrain et les panneaux LED. LendingTree bénéficiera aussi de visibilité sur l’application mobile des Charlotte Hornets, en pre-roll sur les vidéos diffusées sur hornets.com ainsi que des espaces publicitaires durant les diffusions des matchs des Hornets sur FOX Sports Southeast. De plus, la marque disposera aussi d’une série de contenus sur les plateformes social media de la franchise et d’un programme à destination des jeunes basketteurs.

Cette prolongation de contrat inclut de nouvelles initiatives à destination des initiatives locales, rassemblées sous l’ombrelle du programme « Lend A Hand » de LendingTree. En effet, au cours d’une rencontre chaque mois, une organisation qui oeuvre au bénéfice de la communauté de la ville de Charlotte sera mise en avant durant une rencontre NBA, à travers une expérience VIP sur-mesure ainsi que via la diffusion d’une vidéo. De plus, LendingTree créera aussi une opération de donation unique liée aux lancers-francs réussis par les joueurs durant le matchs.

« Nous sommes ravis de pouvoir prolonger notre partenariat avec la franchise des Charlotte Hornets » a déclaré Doug Lebda, Fondateur et CEO de LendingTree. « Cela fut un véritable privilège de collaborer avec l’organisation des Charlotte Hornets durant ces dernières saisons, et la reconduction de ce partenariat nous permettra de continuer à faire grandir la portée de la marque LendingTree tout en gardant nos efforts concentrés sur les communautés locales de manière significative. »

