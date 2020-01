Ca roule toujours entre le FC Bayern et Audi

Le célèbre club de football allemand, le Bayern Munich, et l’équipementier allemand, Audi, ont annoncé avoir atteint un accord qui scelle l’extension de leur partenariat pour 4 années supplémentaires.

En effet, « ensemble » depuis 17 ans, les deux parties ont prolongé leur contrat, qui devait se terminer initialement le 30 Juin 2025, pour 4 ans jusqu’en 2029.

Avec ce nouveau partenariat, Audi reste le seul partenaire automobile du FC Bayern Munich. De plus, le domaine des transports électriques et l’innovation dans le marketing seront les piliers de l’alliance à l’avenir. Pour illustrer cela, les joueurs de l’équipe première du FC Bayern Munich recevront tous, à nouveau, le modèle 100% électrique d’Audi, l’Audi e-tron, courant 2020.

Le PDG du FC Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré : « Je suis très heureux d’avoir pu conclure la prolongation de ce partenariat aussi tôt. Pour le FC Bayern, cette annonce est un accord stratégique pour notre avenir. Le FC Bayern et Audi travaillent ensemble depuis plus d’une décennie et demi en mettant la confiance et le travail sérieux au coeur de la relation entre les deux marques. Maintenant, ces éléments et facteurs clés de succès seront reconduits pour près de 10 années supplémentaires. »

Andreas Jung, membre du Directoire du FC Bayern Munich, en charge des projets liés au marketing, a ajouté : « Audi et le FC Bayern accordent de l’importance à la réflexion prospective et à l’innovation d’une part, et à la stabilité et à la fiabilité de l’autre. Les deux partenaires ont l’ambition d’être numéro un en Allemagne. Nous attendons avec impatience de nombreuses activités conjointes, de nombreux événements communs et de nombreuses années avec Audi. »

« Le FC Bayern est un allié parfait pour atteindre les objectifs stratégiques d’Audi » a commenté Hildegard Wortmann, membre du board d’Audi AG en charge des ventes et du marketing. « Les deux marques sont connues pour leur capacité à concevoir des expériences marketing de premier rang. Nous voulons être au plus prêts de nos fans, clients et potentiels consommateurs. En tant que partenaire automobile exclusif du FC Bayern Munich, nous disposons d’une opportunité unique de présenter nos nouveaux concepts de mobilité, de connectivité et véhicules électriques et de rendre tout cela tangible aux yeux des consommateurs. »

D’abord simple partenaire du club en 2002, Audi est devenu en 2011 actionnaire du FC Bayern München AG. Plusieurs actions ont ensuite été menées de concert, à l’image de l’instauration de la Audi Cup. Ce tournoi de pré-saison européen s’est déroulé six fois à l’Allianz Arena. Une preuve supplémentaire du lien fort entre les deux mastodontes allemands.

