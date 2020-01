YOP, yaourt officiel du NBA Paris Game 2020

La NBA a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Yoplait qui voit sa célèbre marque de yaourt à boire YOP nommée Partenaire Promotionnel et Yaourt Officiel du NBA Paris Game 2020 présenté par beIN SPORTS. Le premier match de saison régulière de NBA en France, opposant les Charlotte Hornets aux Milwaukee Bucks se jouera à guichets fermés le vendredi 24 janvier à l’AccorHotels Arena.

Dans le cadre de ce partenariat, YOP va mettre en oeuvre une série d’activations et opérations promotionnelles, aux côtés de la NBA, afin de toucher son cœur de cible : les ados. Pour cela, YOP identifiera des fans, via les réseaux sociaux et son groupe d’influenceurs, qui seront ensuite contactés pour intégrer l’équipe inedite « YOPStars ». Les « YOPStars » gagneront la chance de participer à une session d’entrainement exclusive, qui leur enseignera les fondamentaux du basket ainsi que les compétences nécessaires à la cohésion d’équipe. Cette session sera menée par le staff de la NBA à la NBA House, le lieu d’accueil interactif officiel et gratuit à destination des fans autour du NBA Paris Game 2020.

Ils participeront ensuite à un match « YOPStars » en 3 contre 3, ouvert au public présent à la NBA House. Ce dispositif sera soutenu par la création d’une série de contenus digitaux, diffusée sur les réseaux sociaux de YOP et de la NBA.

Les fans qui assisteront au match pourront aussi prendre part à une expérience basket unique, lors de l’activation YOP, avec un concours de ‘free throw’ (lancers francs) sur un mini-terrain, où ils seront encouragés à utiliser leur créativité et leur talent afin de marquer des points le plus rapidement possible pour gagner leurs places à la session d’entrainement »YOPStars » organisée à la NBA House.

De plus, YOP offrira, le jour du match, des échantillons gratuits, aussi bien à l’arena qu’à la NBA House.

Comments

comments