Les Dallas Mavericks officialisent leur nouveau sponsor maillot, la banque Chime

Les Dallas Mavericks, la franchise où évolue la star slovène Luka Doncic, ont officialisé la semaine dernière l’accord pluri-annuel qui liera la franchise avec le service bancaire mobile, Chime.

Les détails financiers de cet accord n’ont pas été dévoilé mais l’accord devrait être en vigueur pour une durée de trois ans, avec une option pour le prolonger de deux années supplémentaires selon des sources proches du dossier.

Selon un responsable de NBA, les contrats de « sponsoring maillot » des franchises NBA se moyennent contre un chèque allant entre 2 et 20 millions de dollars par saison, selon la taille et le potentiel du marché local. En effet, les contrats respectifs des Los Angeles Lakers avec l’entreprise d’e-commerce Wish et celui des Golden State Warriors avec le marchand en ligne Rakuten dominent ce classement au sein de la ligue, avec des contrats avoisinant les 20 millions de dollars par saison.

Sur le même sujet, un membre de la NBA a déclaré que la ligue avait déjà empoché près de 150 millions de dollars de ce programme de partenariat maillot, qui vit le jour en 2017.

Concernant Chime, la marque aura son logo brodé sur l’épaule gauche des maillots des Mavericks, et ce dès la rencontre de ce vendredi contre les Portland Trail Blazers, rencontre diffusée sur une chaîne nationale. Avec ce contrat, Chime fait aussi ses premiers pas dans le domaine du sponsoring sportif.

Le co-fondateur et PDG de Chime, Chris Brit, a déclaré à CNBC que ce partenariat avec les Mavs « était une connexion instantanée » entre deux « sociétés aux vues similaires ». Britt ajouta que Dallas était l’une des villes du top 5 pour l’entreprise, justifiant ainsi le critère business derrière cet accord.

L’entreprise Chime, basée à San Francisco, a récemment levé 500 millions de dollars dans une levée de fonds, valorisant l’entreprise à 5.8 milliards de dollars. Avec un chiffre d’affaires estimé à 300 millions de dollars pour 2019, provenant majoritairement des commissions sur les transactions effectuées sur les cartes de débit, Chime espère utiliser ce partenariat pour installer un nouveau « standard dans l’industrie des services financiers », « similaire au service que nous sommes capables d’offrir aux fans des Mavs pendant plus de 40 soirées par an à l’American Airlines Center », a ajouté le propriétaire milliardaire de la franchise, Mark Cuban.

« Nous cherchions une marque en pleine expansion » a déclaré Cynt Marshall, PDG de Mavs. « C’est une association parfaite. »

Au-delà au patch sur le maillot, Chime bénéficiera d’une visibilité maximale à travers l’American Airlines Center, l’arène des Dallas Mavericks, ce qui aura en retour comme conséquence, de réduire la visibilité des autres partenaires du secteur financier de la franchise NBA.

« C’est le début d’une nouvelle ère », a ajouté Marshall. « Quelques marques qui étaient en lice pour obtenir ce contrat auront peut-être du mal à l’accepter mais nous avons fait notre choix. Et nous sommes très heureux de cette décision », a conclu le PDG de la franchise NBA.

Sur les réseaux sociaux, la franchise a largement communiqué sur l’annonce de ce partenariat, relayant tour à tour des contenus insider

A peak at the rest of the jerseys ft. @Chime 👀 pic.twitter.com/gf9MZrDhkB — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 17, 2020

Comments

comments