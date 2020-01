adidas Football dévoile la nouvelle version de la célèbre Predator, la Predator Mutator

adidas présente aujourd’hui la Predator 20 Mutator, la première chaussure équipée de DEMONSKIN, une toute nouvelle technologie développée pour améliorer l’adhérence de la chaussure et conférer au joueur un contrôle du ballon absolu.

DEMONSKIN, la nouvelle technologie révolutionnaire d’adidas Football, se présente sous la forme d’une strate d’ « écailles » qui vient recouvrir la tige de la Predator 20 Mutator. DEMONSKIN est le fruit de plusieurs années de récolte de données, de recherches et de tests appliqués à un algorithme informatique afin de créer une toute nouvelle interface entre la chaussure et le ballon. Les crampons de DEMONSKIN ont été délibérément conçus pour couvrir le bout et les flancs de la chaussure. Leur disposition tient compte de points de contact stratégiques avec le ballon, afin de donner aux joueurs un contrôle accru de celui-ci tout en facilitant sa rotation lors de la frappe.

Dès sa création, le design de la Predator a été inspiré par les créatures les plus dangereuses, symbolisant la puissance et le dynamisme que cette chaussure confère à un joueur afin qu’il prenne l’avantage sur ses adversaires. En puisant cette fois dans les extrêmes rencontrés dans la nature, la Predator 20 Mutator repousse encore les limites de ce design avec un nouveau modèle, qui combine un col haut et une coupe basse, pour un aspect mutant incisif et aérodynamique.

Issue d’une gamme en constante évolution, la nouvelle Predator 20 Mutator a été conçue pour permettre un déplacement optimal.

La chaussure est équipée d’une configuration de crampons divisée en deux plaques, pour un poids réduit qui permet un design à 360 degrés là où le revêtement de la tige enveloppe la plante du pied. Cette construction, combinée avec un col Sockfit qui verrouille le talon et s’ajuste au contour du pied du joueur, permet un chaussant anatomique et un maintien idéal. L’utilisation de crampons hybrides permet également d’amplifier le potentiel de rotation et de traction de la chaussure.

Ben Herath, Directeur et Responsable du Design chez adidas Football, explique : « Le lancement de la première Predator, en 1994, a eu un impact significatif sur le jeu. Depuis, nous nous sommes efforcés de repousser toujours plus loin les frontières de l’innovation afin de nous assurer que cette chaussure bénéficie en permanence des dernières et des meilleures technologies. La Predator est plus qu’une simple chaussure. Elle a participé à de nombreux moments marquants du football et a été portée par des géants, qui ont depuis été élevés au panthéon de ce sport ».

Il ajoute : « En 2020, nous voulions relâcher une Predator destinée à une nouvelle génération. Nous savions qu’il nous fallait créer quelque chose de complètement différent, dépasser la simple évolution et présenter une véritable innovation, quelque chose capable d’intimider les adversaires de nos joueurs. Voilà ce que représente DEMONSKIN. Il s’agit d’une véritable révolution d’adidas Football. Un nouvel atout aux bénéfices indéniables démontrés lors des tests avec les joueurs, qui nous ont immédiatement vanté les nouvelles sensations qu’ils avaient en maniant le ballon. »

La technologie DEMONSKIN fera ses débuts avec la Predator 20 Mutator, mais elle viendra également équiper des gants de gardiens de but afin de conférer à ces joueurs un contrôle accru et plus de puissance pour les dégagements au poing.

Rendue emblématique par des joueurs légendaires, comme David Beckham, Zinedine Zidane et Steven Gerrard, l’aventure de la Predator continue avec une nouvelle génération de joueurs et de joueuses dont le talent n’est plus à démontrer. La toute nouvelle Predator 20 Mutator sera ainsi portée par Paul Pogba, Becky Sauerbrunn, Marc-André ter Stegen et Tessa Wullaert.

Pour accompagner la sortie de ce nouveau modèle de crampons, l’équipementier allemand a réuni ses stars dans des contenus vidéo promotionnels qui ont été diffusés ce jour sur la chaîne YouTube d’adidas football :

La Predator 20 Mutator sera disponible en boutique et en ligne sur https://www.adidas.fr/football_predatorhttps://www.adidas.fr/football_predator, ainsi que chez certains revendeurs, à partir du 28 janvier 2020.

