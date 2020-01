Formule 1 : Canal+ conserve les droits pour 2021 et 2022

C’est par la voie d’un communiqué que le Groupe Canal+ annonce ce mardi 21 janvier en milieu de soirée le prolongement de « son accord avec Formula One Management pour la diffusion en exclusivité de l’intégralité des saisons 2021 et 2022 de Formule 1. »

Pour rappel, 2013 a marqué un tournant dans la diffusion de la F1 en France puisque la chaîne cryptée a récupéré les droits de diffusion longtemps détenu par TF1. La « une » qui est pourtant revenue dans la course depuis 2018 avec la diffusion de 4 GP en clair commentés par Adrien Paviot et Jean-Eric Vergne. Cela sera encore le cas en 2020, mais pas encore d’annonce pour 2021 et 2022.

La rédaction F1 de Canal+ emmenée par Thomas Sénécal a su imposer sa patte avec une qualité de traitement et de diffusion qui fait l’unanimité, du tandem Julien Fébreau/Jacques Villeneuve au mode « expert » en passant l’original format de l’émission « On Board ». Au-delà de la Formule 1, le groupe Canal+ est devenu incontournable en sports mécaniques avec la diffusion de la Formule 2, de la Formule 3, de la Formule E, de l’Indy Car mais aussi du WRC et de la Moto.

Thierry Cheleman, directeur des Sports du Groupe Canal+ réagit à cette annonce : « Le renouvellement des droits de la Formule 1 sur Canal+ est une excellente nouvelle pour nos abonnés. La saison s’est achevée sur une note très positive, en attestent les audiences qui culminent à plus d’1,1 million pour le Grand Prix d’Italie à Monza. Les téléspectateurs de Canal ont une forte appétence pour la Formule 1 et plébiscitent la qualité de notre couverture éditoriale. »

Comments

comments