Louis Vuitton annonce un partenariat mondial avec la NBA et présentent la malle exclusive du trophée

Louis Vuitton a annoncé aujourd’hui, mercredi 22 janvier 2020, avoir conclu un partenariat pluriannuel avec la National Basketball Association (NBA) et qui permettra à la maison de luxe de créer et produire la malle officielle du trophée de la ligue nord-américaine de basketball. Ce partenariat marque la toute première collaboration entre Louis Vuitton et une ligue sportive nord-américaine.

Fabriquée dans les ateliers historiques de la Maison situés à Asnières, la malle en toile Monogram Louis Vuitton sera rehaussée de rivets traditionnels en laiton. Cet objet exceptionnel, entièrement réalisé sur mesure, assurera une parfaite mise en valeur du trophée Larry O’Brien qui sera décerné en juin prochain à l’équipe victorieuse lors de la cérémonie de clôture du championnat de la saison NBA 2019-20.

« Louis Vuitton et la NBA sont tous deux de véritables icônes et leaders dans leur domaine respectif, et cette collaboration promet des moments exceptionnels qui forgeront des souvenirs historiques » déclare Michael Burke, Président-directeur général de Louis Vuitton. « Partenaire de longue date des trophées les plus prestigieux au monde, Louis Vuitton est fier de perpétuer cette tradition en s’associant aujourd’hui à un événement aussi emblématique. Car la Victoire voyage, elle aussi, avec Louis Vuitton ! »

« Marquées par des exploits mémorables réalisés par des joueurs légendaires, les Finales de la NBA trouvent leur apogée dans la présentation du trophée Larry O’Brien » déclare Mark Tatum, Sous-Commissaire et Chef des Opérations de la NBA. « Ce partenariat souligne l’authentique synergie entre la NBA et Louis Vuitton, deux institutions qui partagent des valeurs communes telles que la tradition et la transmission. C’est une occasion unique de faire découvrir la récompense ultime de notre championnat à nos fans du monde entier. »

Pour la première fois dans l’histoire d’une ligue sportive américaine, la NBA et Louis Vuitton écriront ensemble des récits captivants sur l’un des trophées les plus mythiques du monde et de sa malle exclusive. La Malle Trophée NBA signée Louis Vuitton protégera la prestigieuse récompense tout en reflétant l’histoire, l’héritage et les traditions des deux entités. Dans le cadre de ce partenariat avec la NBA, Louis Vuitton dévoilera une collection capsule en édition limitée, dont les détails seront communiqués ultérieurement.

Le partenariat sera révélé deux jours avant le NBA Paris Game 2020, présenté par beIN SPORTS. Le tout premier match NBA de saison régulière, organisé en France, opposera les Charlotte Hornets aux Milwaukee Bucks dans l’enceinte de l’AccorHotels Arena.

Après Roland-Garros, la Louis Vuitton Cup et la Webb Ellis Cup (le trophée de la Coupe du Monde de Rugby) et le trophée de la Coupe du Monde de Football de la FIFA, Louis Vuitton ajoute un nouveau et légendaire trophée à son arsenal et s’installe encore plus comme l’un des partenaires privilégiés du sport mondial.

