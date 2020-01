Le Grand Prix de France de Formule 1 lance son Club

Le Grand Prix de France de Formule 1 lance le Grand Prix de France – Le Club. Ses membres pourront participer au cours de l’année à des événements exclusifs – sous la forme d’un dîner de Gala et de conférences. Ils pourront rencontrer des pilotes, des personnalités de la Formule 1 et les dirigeants du Grand Prix de France. Les membres Grand Prix de France – Le Club bénéficieront d’offres privilégiées, de contenus exclusifs et de nombreuses autres surprises.

En parallèle, le Grand Prix de France de Formule 1 crée le Grand Prix de France – Pilotes Club. Ce club sera composé des pilotes de Formule 1 français ayant marqué l’histoire de ce sport.

Eric Boullier : « Je me réjouis de la création du Grand Prix de France – Le Club et du Grand Prix de France – Pilotes Club. Ces rencontres entre passionnés et acteurs de la Formule 1 vont être une belle plateforme d’échange sur le sport automobile. » Jean Alesi : « La création du Grand Prix de France – Pilotes Club par l’organisation du Grand Prix de France de Formule 1 est une vraie reconnaissance pour les pilotes français qui ont contribué à écrire l’histoire de la Formule 1 et particulièrement l’année de la célébration des 70 ans de ce sport. Je suis ravi de participer à des événements réunissant passionnés, pilotes et personnalités de la Formule 1. »

