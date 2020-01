Under Armour lance sa nouvelle campagne de communication, The Only Way Is Through

Après avoir débuté l’année avec un nouveau CEO, Under Armour a aussi décidé de repartir sur de nouvelles bases pour sa communication. En effet, cette semaine, la marque de Baltimore a présenté, à son siège, sa nouvelle campagne de communication, « The Only Way Is Through ».

Cette prise de parole aura pour objectif de montrer l’élan et la motivation peuvent aider les aider à «se dépasser pour être meilleurs que ce qu’ils pensaient possible» et à atteindre leurs objectifs. Cette plateforme a été lancée avec un film de 90 secondes qui donne la part belle à plusieurs athlètes, que nous vous avons listé ci-dessous :

Stephen Curry , triple champion NBA et double MVP and two-time MVP

, triple champion NBA et double MVP and two-time MVP DK Metcalf , receiver des Seattle Seahawks

, receiver des Seattle Seahawks Trent Alexander-Arnold , natif de Liverpool et vainqueur de la Ligue des Champions avec le club de sa ville natale

, natif de Liverpool et vainqueur de la Ligue des Champions avec le club de sa ville natale Kelley O’Hara , Médaillée d’Or aux Jeux Olympiques

, Médaillée d’Or aux Jeux Olympiques Georgia Ellenwood , 8 fois championne d’heptathlon des Etats-Unis

, 8 fois championne d’heptathlon des Etats-Unis Zhu Ting , Médaillée d’Or aux Jeux Olympiques et double Championne du Monde

, Médaillée d’Or aux Jeux Olympiques et double Championne du Monde Tom Brady , sextuple vainqueur du Super Bowl et triple MVP

, sextuple vainqueur du Super Bowl et triple MVP Michael Phelps , nageur le plus titré de tous les temps

, nageur le plus titré de tous les temps Kyle Dietz , ancien combattant de MMA

, ancien combattant de MMA Adinda Sukardi , Ambassadeur Under Armour Indonésie

, Ambassadeur Under Armour Indonésie L’équipe de basket-ball féminine du lycée de St. John’s

L’équipe de football du lycée de Mission Viejo

L’équipe de basket-ball masculin du lycée de City College

L’équipe de football américain de la célèbre université de Notre Dame

Cette campagne, qui durera toute l’année à travers des prises de parole ponctuelles d’athlètes qui partageront leur propre histoire et comment ils ont fait preuve d’endurance et de détermination pour surmonter les différents obstacles et ce afin d’atteindre leur objectif – un message qui devrait trouver des oreilles captives selon la marque américaine. .

Le film publicitaire de 90 secondes est actuellement diffusé à la télévision aux Etats-Unis ainsi que sur les comptes social media de la marque.

La campagne prendra au cours de l’année à travers des rendez-vous et des prises de parole expérientielles dans les grandes métropoles internationales que sont New-York, Londres et Shanghai.

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle campagne de communication, Under Armour a produit un podcast, tout simplement intitulé « The Only Way Is Through », en partenariat avec iHeartRadio, qui plonge les auditeurs dans les vies des athlètes d’élite qui repoussent constamment leur limites afin de devenir des meilleures versions d’eux-mêmes jour après jour.

Cette série de 8 épisodes offre à Under Armour une plateforme unique afin de raconter les histoires inspirantes de quelques uns des athlètes les plus connus de la planète. Ce contenu s’attachera à décrypter tous les efforts et sacrifices mis en oeuvre avant et après une performance contribuant ainsi au succès sur la durée des athlètes. Alors qu’habituellement les histoires des athlètes ne sont racontées que lors des « grandes » compétitions, le podcast The Only Way Is Through change la donne en donnant accès et en ouvrant la porte des athlètes de très haut niveau à travers des témoignages des athlètes, leurs mentors, leurs coaches et d’autres personnes importantes de leur entourage – offrant ainsi un contenu de qualité -, qui se confient sur tous les efforts nécessaires pour devenir meilleur et plus fort.

Créée en interne par le Directeur Marketing Monde d’Under Armour, Alessandro de Pestel et le Vice-Président, en charge de la Création, Brian Boring, cette campagne mettra en scène des athlètes comme le MVP de la NBA, Stephen Curry, la légende de la NFL, Tom Brady et la volleyeuse chinoise Zhu Ting.

« Durant ces dernières années, nous avons produit et diffusé beaucoup de campagnes et de contenus et nous avons communiqué autour de différents messages auprès de nos consommateurs » a déclaré Boring. « La grande majorité était centrée sur le produit ou sur nos catégories et nous n’avions malheureusement pas une thématique commune pour nos athlètes et notre marque. Nous voulions revenir à cela et nous voulions avoir une idée centrale autour de laquelle toutes nos histoires, nos athlètes et notre marque pouvaient se rattacher. »

