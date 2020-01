L’opérateur mobile britannique Three remplace Yokohama Tires comme nouveau partenaire maillot du club londonien de Chelsea

« Nous avons une communauté sur les médias sociaux qui dépasse la barre des 100 Millions de followers et notre application mobile, la 5ème Tribune (The 5th Stand en anglais), compte plus de 4 millions de téléchargements. Nous y diffusons en direct les matchs de l’équipe féminine et les rencontres des équipes de l’Academy alors les résumés des matchs de l’équipe première masculine sont disponibles peu de temps après le coup de sifflet final. Ce partenariat permettra sans aucun doute aux fans d’enrichir leur expérience et, alors que les technologies de communication continuent de se développer dans les années à venir, Three, de par sa position privilégié au coeur de ces transformations, permettra aux supporters de Chelsea d’améliorer et d’élargir son expérience de fan dans l’ère moderne digitale. »

« Avec Three, nous avons trouvé un partenariat, qui partage notre passion pour l’innovation et nous sommes ravis de les avoir à nos côtés et sur nos maillots. »

Dave Dyson, PDG de Three UK, a ajouté :

« Chelsea FC est une magnifique addition pour la marque Three – nous partageons les mêmes valeurs et cherchons à remporter chaque rencontre. Ce partenariat est un formidable départ pour l’année 2020, année où nous construisons le réseau 5G le plus rapide du pays et où Chelsea construit de son côté à nouveau une équipe victorieuse dans toutes les compétitions où elle est engagée. »

« Le club de Chelsea FC ne se résume pas qu’à une seule équipe – il était important pour nous que ce partenariat couvrait bien, en plus de l’équipe masculine, l’équipe féminine et l’Academy. Three UK dispose de suffisamment de fréquences 5G pour nous classer dans le top 10 des opérateurs dans le monde pour ce service et nous voulions offrir à nos clients le meilleur service 5G, et nous associer avec l’équipe qui nous permettra de diffuser ce message triomphant pour les années à venir. »

Vous l’aurez compris, la prochaine décennie s’annonce clé pour Three et pour Chelsea puisque le club de football a l’ambition de revenir au premier rang en basant l’ossature de son équipe première sur des talents et jeunes joueurs britanniques.

Ce partenariat entre Chelsea et Three met donc fin à cinq années de partenariat maillot pour la marque japonaise Yokohama, qui restera néanmoins dans le giron du club comme Partenaire Pneumatique Officiel.