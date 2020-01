Porsche et Hugo Boss créent une collection capsule Printemps-Eté 2020 avec Mark Webber comme ambassadeur

Porsche et Hugo Boss créent ensemble une collection capsule pour le Printemps-Eté 2020 autour de valeurs communes telles que l’innovation, la précision et la qualité. C’est l’australien Mark Webber, célèbre ancien pilote Formule 1 et d’Endurance qui en sera l’ambassadeur.

La collection composée de pulls, polos, chemises et pièces en cuir avec des coupes ajustées et des matières nobles, s’inspire des couleurs et technologies des modèles Porsche. Cette fascination pour le design et l’innovation est caractérisée à travers l’empiècement innovant du manteau, de la veste en laine et nylon, mais également de la qualité et du raffinement des tissus italiens utilisés dans la composition de cette collection ainsi que les vestes en Nubuck. Les modèles phares de ce savoir-faire sont le bomber composé d’une doublure à la fois réversible et amovible et le costume stretch infroissable composé d’une matière qui permet de réguler automatiquement la température du corps. Enfin le design des baskets et des chaussures de ville fait écho à l’esthétisme de Porsche.

