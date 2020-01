Tennis : Le Coq Sportif signe Lucas Pouille

Le Coq Sportif a officialisé lundi 27 janvier l’arrivée de Lucas Pouille au sein de la marque. Le vainqueur de la Coupe Davis 2017, absent à Melbourne pour cause de blessure aux coudes, quitte Adidas et a rencontré les collaborateurs de son nouvel équipementier pour évoquer sa future collection avec les équipes textiles. Membre de l’équipe de France, actuellement classé 62ème mondial, Lucas Pouille a déjà atteint le top 10 de l’ATP et une demi-finale de Grand Chelem en 2019. Véritable puncheur, il détient le meilleur taux de victoires dans les tie-breaks décisifs depuis 2010 avec plus de 81 % de victoires dans cet exercice.

Le Coq Sportif, fortement lié à l’histoire du tennis tricolore et mondial, réaffirme ainsi sa volonté d’accélérer dans ce sport dont ses tennismen emblématiques, Arthur Ashe et Yannick Noah sont synonymes de performance, d’exploits, d’élégance et d’humanisme. Aujourd’hui, Le Coq Sportif compte 14 membres au sein de sa famille tennis : Pauline Parmentier, Chloé Paquet, Martina Trevisan, Timea Bacsinszky, Lucas Pouille, Ugo Humbert, Richard Gasquet, Thomas Fabbiano, Constant Lestienne, Yannick Hanfmann, Carlos Taberner, Dan Added, ainsi que deux anciens joueurs et coachs Severin Luthi et Yannick Noah.

Lucas Pouille déclare : « Rejoindre Le Coq Sportif fait totalement sens pour moi : être ambassadeur d’une marque française dont les tenues illustrent le savoir-faire français, est quelque chose qui me parle et qui me tient à coeur. C’est une opportunité que je devais saisir, parce que le fait de représenter la France est toujours un grand honneur pour moi. J’ai désormais hâte de travailler avec les équipes textiles, d’apprendre à leurs côtés et j’espère porter haut les couleurs du Coq Sportif sur le court et que 2020 marque le début d’une belle aventure entre nous.»

