Coca-Cola va capitaliser sur le SuperBowl pour lancer sa nouvelle boisson, Coca-Cola Energy

La plus grande innovation de l’année 2020 du groupe Coca-Cola va bénéficier d’une visibilité de 60 secondes durant le rendez-vous publicitaire mondial de l’année, le SuperBowl, et ce accompagner d’un duo de stars Hollywoodiennes.

Le producteur et scénariste, multi-Oscarisé, Martin Scorsese et le producteur/réalisateur/acteur Jonah Hill se partagent tous les deux l’affiche de la publicité « Show Up » faisant la promotion du tout nouveau Coca-Cola Energy. Cette publicité illustre le traditionnel et malheureusement trop connu dilemme auquel doit faire face de nombreuses personnes à savoir trouver l’énergie pour se rendre à un rendez-vous ou rester assis confortablement dans son canapé. Pour illustrer cela, la publicité met en avant les fameux trois petits points (…) internationalement reconnus de nos jours avec l’avènement de l’iPhone et des services de messagerie instantané.

« Notre objectif est d’apporter de l’énergie – littéralement ou de manière illustrée – au Grand Match » a déclaré Jaideep Kibe, Vice-Président, en charge de la marque Coca-Cola, au sein de Coca-Cola North America. « Nous avons identifié cette opportunité, pour travailler et augmenter la notoriété de la première boisson énergétique à travers une histoire divertissante autour de l’amitié, à laquelle la plupart de nos consommateurs peuvent s’identifier. Pénétrer une nouvelle catégorie est une décision audacieuse pour Coca, il était donc naturel de reprendre la parole avec autant d’audace avec une création publicitaire durant le Grand Match. »

« Quand nous avons commencé à penser au casting, le premier nom que nous avions posé sur une feuille fut celui de Jonah », a déclaré Geoff Cottrill, Senior Vice-President, strategic marketing, Coca-Cola North America. « Jonah est un homme de la Renaissance moderne, sa personnalité et ce qu’il représente font de lui le candidat idéal pour Coke Energy. Et quand nous lui avions demandé avec qui il se voyait jouer dans « Show Up », il a immédiatement donné le nom de son ami, Martin Scorsese. Nous n’aurions pas pu avoir Martin sans Jonah, et sa présence améliore grandement toute l’histoire que nous souhaitions raconter. Nous ne pouvions être plus heureux et satisfaits du résultat final. »

« Show Up », qui sera diffusé durant le deuxième quart-temps du match diffusé dans la soirée du 2 février, a été créé par l’agence Wieden+ Kennedy (Portland) et démarre une série d’activations de la marque pour faire connaître son nouveau produit. Et ces activations commenceront dès lundi matin puisque Coca-Cola a décidé de s’associer à Amazon pour donner un petit coup de boost aux Américains fatigués lors d’un des matins les plus lents de 2020.

En effet, des recherches ont démontré que le lundi suivant le SuperBowl est le Lundi au plus fort taux d’absentéisme au travail puisque pas moins de 11% des Américains actifs se déclarent malades après avoir passé une longue nuit à regarder le match et profiter de cette occasion pour se rassembler entre amis. Par conséquent, ce lundi 3 février, Coca-Cola et Amazon distribueront des échantillons gratuits de Coca-Cola Energy à travers le pays. Les travailleurs New-York auront la possibilité de récupérer leur échantillon au Amazon Alexa Coca-Cola Energy Wall au Grand Central Terminal (la célèbre gare new-yorkaise). De plus, des camions Amazon se baladeront dans 29 villes des Etats-Unis pour distribuer ce nouveau produit auprès des populations locales.

Pour celles et ceux qui ne pourront (ou ne voudront pas) se déplacer, il sera toujours possible de recevoir ces canettes d’échantillon puisque Amazon et Coca-Cola ont créé une commande vocale simple, qui fonctionnera avec les appareils Amazon Alexa, en disant la phrase suivante : « Alexa, order Coca-Cola Energy.«

« Cette activation sera notre plus grande opération de sampling jamais réalisé. » a déclaré Cottrill. « Nous sommes confiant que dès lors qu’un consommateur essaiera Coca-Cola Energy, il sera convaincu. »

En tout cas, Coca-Cola a clairement mis les moyens afin de contribuer au développement et à la démocratisation du marché des boissons énergétiques aux Etats-Unis et ainsi obtenir des parts de marché supplémentaires et donc développer son chiffres d’affaires en offrant « l’énergie que le consommateur recherche, avec le goût de Coca-Cola qu’il aime. », dixit Jaideep Kibe, Vice-Président de la marque Coca-Cola pour Coca-Cola Amérique du Nord.

