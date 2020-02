Qatar Airways, nouveau Partenaire Premium du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain et Qatar Airways ont officialisé hier, samedi 1er février 2020, en tant que nouveau Partenaire Premium du Paris Saint-Germain.

Avec ce partenariat, le Paris Saint-Germain est le dernier grand nom à rejoindre le groupe de clubs internationaux soutenus par Qatar Airways. Qatar Airways devient donc le nouveau partenaire aérien du Paris Saint-Germain, le club phare du football français, et ce pour les trois prochaines saisons. Parfois citée dans le passé comme un possible futur sponsor maillot, la compagnie aérienne Qatar Airways devient « partenaire premium » du PSG et rejoint d’autres entreprises du Qatar parmi les autres Partenaires Premium du club. En effet, on y retrouve d’autres entreprises du Qatar dont QNB (Qatar National Bank), Ooredoo (entreprise de télécommunications qatarienne), QTA (Qatar Tourism Authority) et BeIN Sports (chaîne de télévision qatarienne).

De son côté, le Paris Saint-Germain rejoint le groupe très fermé des grands clubs internationaux qui bénéficient du soutien de la première compagnie aérienne au monde. Il y côtoiera quelques formations de renom comme l’AS Rome (Italie), Boca Juniors (Argentine) ou le Bayern Munich (Allemagne). Marc Armstrong, Chief Partnership Officer du Paris Saint-Germain, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir Qatar Airways dans la famille du Paris Saint-Germain, en tant que Partenaire Aérien Officiel du club. Cette alliance témoigne de notre volonté de développer des partenariats innovants avec de grandes marques. Qatar Airways s’est imposé comme un choix naturel car l’entreprise partage notre engagement à créer des liens forts avec les supporters du monde entier. » Mme Salam Al Shawa, Vice-présidente déléguée du marketing et des communications d’entreprise de Qatar Airways, a quant à elle précisé : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’intégrer ce grand club français dans notre catalogue de parrainages sportifs. Nous avons hâte de débuter notre collaboration. Le Paris Saint-Germain est un partenaire qui partage notre passion de l’innovation. Nous allons donc mettre nos idées en commun pour proposer des activités inédites aux supporters et à notre clientèle internationale. » Selon les termes de cet accord, Qatar Airways, élue « Meilleure compagnie aérienne au monde » lors des World Airline Awards 2019, devient également le Partenaire Aérien de la section féminine et de la section handball du Paris Saint-Germain, jusqu’en 2022. Qatar Airways est fier d’avoir noué un vaste réseau de parrainages sportifs, qu’il s’agisse de compétitions de haut niveau ou de grands clubs de football. En tant que partenaire de la FIFA, Qatar Airways a récemment sponsorisé la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019 et sponsorisera l’édition 2020 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Qatar Airways est également partenaire de la CONMEBOL, l’instance dirigeante du football sud-américain. Qatar Airways est à la tête d’une flotte moderne de plus de 250 appareils via son hub, l’aéroport international d’Hamad (HIA). Elle dessert plus de 160 destinations dans le monde. La compagnie aérienne qui affiche la plus forte croissance au monde a ajouté plusieurs destinations à son réseau l’année dernière, dont Rabat (Maroc), Izmir (Turquie), Malte, Davao (Philippines), Lisbonne (Portugal), Mogadiscio (Somalie), Langkawi (Malaisie) et Gaborone (Botswana). En 2020, la compagnie aérienne couvrira également Santorini (Grèce), Dubrovnik (Croatie), Osaka (Japon), Nur-Sultan et Almaty (Kazakhstan), Cebu (Philippines), Accra (Ghana), Trabzon (Turquie), Lyon (France), Luanda (Angola) et Siem Reap (Cambodge). Qatar Airways, partenaire officiel de la FIFA, sponsorise officiellement de nombreuses compétitions de haut niveau, dont la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Son engagement dans le sport traduit avant tout sa vision du sport comme un moyen de rassembler les individus, donnant vie à son propre slogan : Découvrir le monde ensemble.

Comments

comments