adidas UK lance une activation originale pour le lancement de la Predator 20 Mutator

adidas a décidé d’aider les joueurs Londoniens en mettant à disposition des joueurs Predator équipés de la toute dernière chaussure de la marque, et cela via la « hotline Rent-A-Pred ». Ces joueurs Predator seront bien évidemment dotés de la toute dernière Predator 20+ Mutator offrant ainsi un avantage sur le terrain face aux adversaires du jour et donnant vie à la signature de la campagne « 100% Unfair » (« 100% injuste »).

Has a team-mate let you down? Whatsapp PRED to 07444 081 752 now and we’ll send you one of London’s best ballers in their place.

Seems unfair? Rent-a-Pred is unfair. 100% Unfair. pic.twitter.com/vuYRsgSRs4

— adidas UK (@adidasUK) February 4, 2020