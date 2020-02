Football : Emirates, nouveau partenaire de l’OL Groupe

L’Olympique Lyonnais (OL) et Emirates, la plus grande compagnie aérienne du monde, ont officialisé jeudi 5 février dernier, un accord de partenariat de cinq ans faisant de la compagnie aérienne de Dubaï le sponsor principal du club à partir du début de la saison 2020/2021.

« Fly Better », le logo emblématique d’Emirates apparaîtra ainsi sur le devant des tenues d’entraînement et des nouveaux maillots de l’OL pour tous les matches du club, dans le cadre de la Ligue 1 Conforama et la Coupe d’Europe, jusqu’en juin 2025. Emirates bénéficiera également d’une large visibilité dans tout le Groupama Stadium (propriété du club), ainsi que des droits d’hospitalité, de billetterie et autres droits marketing.

Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais a déclaré : « L’arrivée d’Emirates parmi nous représente une opportunité incroyable pour notre club et notre métropole. Nous sommes ravis d’être accompagnés par un véritable leader de classe mondiale. Emirates incarne l’élégance et la qualité de service ; c’est une marque premium qui dispose d’une expérience éprouvée dans le football et le sponsoring sportif. Cette association à long terme est une excellente opportunité pour nos deux marques. Nous sommes reconnaissants envers les équipes d’Emirates pour la confiance qu’elles nous témoignent et nous sommes impatients de travailler ensemble. » « Depuis de nombreuses années, la stratégie d’Emirates est d’engager et d’établir des liens avec nos clients du monde entier par le biais du sport. Avec l’Olympique Lyonnais, nous avons trouvé un partenaire qui reflète la promesse de notre marque « Fly Better » et, comme Emirates, s’efforce d’atteindre les plus hauts niveaux de réussite. Par ailleurs, il existe déjà une connexion entre Lyon et Dubaï grâce aux vols quotidiens d’Emirates entre ces deux villes. Ce partenariat est plus qu’un simple accord commercial, il renforce également l’investissement et la contribution économique de la compagnie dans la région lyonnaise et sur l’ensemble du territoire français, dans lequel nous sommes présents depuis près de trois décennies », se réjouit Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président-directeur Général d’Emirates. « Nous sommes heureux que l’Olympique Lyonnais, une équipe qui trouve un écho auprès des supporters tant au niveau local que mondial, rejoigne notre prestigieux portefeuille de parrainage du football », ajoute-t-il.

Par ailleurs, l’attractivité de la métropole lyonnaise a également été un facteur majeur dans la conclusion de ce partenariat. Lyon, régulièrement désignée parmi les meilleures destinations européennes, affiche un dynamisme économique et touristique en pleine expansion. Emirates a été le premier transporteur aérien à relier Lyon aux Emirats Arabes Unis, et plus largement au Moyen-Orient, au sous-continent sud-asiatique mais aussi à l’Afrique de l’Est via Dubaï, lorsqu’elle a introduit des vols directs vers Lyon en 2012.

Outre ses partenariats avec certains des grands clubs européens de football (Arsenal, AC Milan, Benfica de Lisbonne, Confédération Asiatique de Football, FA Cup, Hambourg SV, Olympiacos et Real de Madrid) Emirates est également un partenaire de premier plan pour des événements sportifs dans les domaines du golf, du tennis (partenariats avec l’ATP, Roland-Garros, US Open mais aussi le Dubai Tennis Championship, le BNP Paribas Open, l’Open de Barcelone, les Internazionali BNL d’Italia (BNP) et la Rogers Cup), du rugby (Coupe du Monde de Rugby 2011 / 2015 / 2019, Emirates Dubaï Rugby Sevens), du cricket, des courses hippiques et des sports automobiles.

