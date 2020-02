Hennessy remplace Jack Daniel’s comme nouveau partenaire Vins & Spiritueux de la NBA

La NBA a un nouveau partenaire pour la catégorie Vins & Spiritueux. En effet, Hennessy, le Cognac le plus vendu au monde, et la National Basketball Association ont annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel qui fait de Hennessy le nouveau sponsor officiel de la NBA, de la Women’s National Basketball Association (WNBA) et de USA Basketball.

Cette catégorie était jusqu’aujourd’hui la propriété de la marque Jack Daniel’s.

«Le partenariat entre Hennessy et la NBA a uni deux marques mondiales avec des valeurs partagées de longue date et une passion pour repousser les limites du potentiel», a déclaré à Forbes Giles Woodyer, vice-président directeur de Hennessy U.S. «Nous nous sentons très chanceux de nous associer à une organisation qui offre autant d’associations diverses et de possibilités d’embrasser l’esprit du jeu.»

La NBA et Hennessy dévoileront le partenariat cette semaine lors du All-Star Weekend, où Hennessy sera partenaire associé du Celebrity Game présenté par Ruffles et partenaire présentateur du tapis rouge d’avant-match.

Hennessy s’est aussi aussi engagé à améliorer l’expérience des fans de la NBA, de la WNBA et du basket-ball américain en donnant accès à des jeux, aux joueurs, aux événements culturels, en créant et en commémorant des histoires et des activations spéciales qui mettent en valeur la devise de la marque, « Never Stop ».

«C’est un voyage collaboratif», a déclaré Woodyear. « Il explorera les domaines de l’héritage, de la culture et de l’innovation, en proposant des moyens réels et inattendus pour les fans de s’engager davantage et de faire partie de l’énergie qui transcende le jeu – sur le terrain, dans le fandom et dans les communautés locales. »

