La Global Sports Week ouvre le chemin de Paris 2024

Dans quelques mois à l’issue des JO de Tokyo, l’olympiade parisienne tant attendue en France s’ouvrira. Pour ouvrir la route de ces 4 ans et faire de Paris la capitale mondiale du sport, l’ensemble de l’écosystème du sport business était réuni deux jours durant au Louvre (Paris 1er) à l’occasion de la première édition de la Global Sports Week, les 6 et 7 février 2020.

Plus de 2 000 participants de 70 pays différents, 250 investisseurs et 130 médias accrédités étaient présents lors de ces deux jours d’événement afin de définir un avenir meilleur, pour le monde du sport et les générations à venir. L’une des principales forces de cet événement, outre le fait de permettre une réflexion sur des thématiques à la croisée du sport, de la société et de la prospective, réside dans le prestige des speakers présents, à l’image de Chase Carey, le CEO de la Formule 1 dont les sorties médiatiques sont rares. La table ronde à laquelle il participait était « Les grands événements sportifs dans une recherche de sens : challenges et opportunités » avec également Sally Bolton, directrice du planning stratégique et des opérations et future directrice exécutive All England Lawn Tennis Club, et Ibrahima Wade, coordinateur général des Jeux Olympiques de la Jeunesse (cf photo titre).

Enfin, la Global Sports Week a su consolider son entrée en matière grâce à un large panel de partenaires réunis : Ministère des Sports, BPCE, Egg Sports, Adidas, EDF…

