Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dévoilent leur devise : « United By Emotion »

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 a dévoilé aujourd’hui la devise officielle des compétitions qui auront lieu l’été prochain : « United by Emotion ».

“United by Emotion” exprime l’espoir que les spectateurs, les bénévoles et les athlètes de plus de 200 Comités Nationaux Olympiques et de l’Équipe Olympique des Réfugiés réunis à Tokyo cet été, ainsi que les milliards de téléspectateurs à la télévision et en ligne à travers le monde, se réuniront et comprendront qu’il y a plus qui les unit qui ne les divise.

Selon le comité, cette devise soutient le pouvoir du sport et sa faculté à rassembler les gens d’origine différente et à leur permettre de célébrer les exploits des athlètes et d’aller au-delà des différences. « La devise symbolise la vision de ces Jeux, capture son essence et le concept que la ville hôte souhaite communique au monde entier. « United by Emotion » exprime

Pour présenter ce nouveau concept, l’équipe de Tokyo 2020 a aussi réalisé une vidéo qui met en scène la tenniswoman japonaise #1 mondiale, Naomi Osaka, qui s’exprime et explicite au monde entier les messages clés derrière la devise des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

