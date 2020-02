Barbie aux Jeux Olympiques : collaboration entre Mattel et le CIO

Mattel a obtenu un accord de licence avec le Comité International Olympique. Une collection de jouets aux couleurs des Jeux de Tokyo a été dévoilée.

3 marques du groupe Mattel sont concernées : Barbie, Hot Wheels et UNO. Les produits ont pour but de mettre en avant les nouvelles disciplines comme le surf, l’escalade ou le karaté.

« Dans le droit fil de notre stratégie mondiale en matière de licences, cette nouvelle collaboration internationale avec Mattel est un excellent moyen de se rapprocher d’un public important, nos jeunes fans et leurs familles, et de les mettre en contact avec la marque et les valeurs olympiques par le biais de produits de haute facture. » explique Timo Lumme, directeur des services de télévision et de marketing du CIO (TMS).

Janet Hsu, Responsable des franchises chez Mattel, a complété : « Les Jeux de Tokyo 2020 sont un événement planétaire qui rassemble le monde grâce au sport et sont une formidable source d’inspiration pour les passionnés de sport, quel que soit leur âge. La collection Tokyo 2020 de Mattel rend hommage à ces sports et inspire la nouvelle génération grâce à l’esprit olympique et à une histoire sportive exceptionnelle. »

La collection Jeux Olympiques de Mattel sera disponible chez les distributeurs des marques et en ligne : https://www.shop.mattel.com/ à partir du Printemps.

Le CIO a une stratégie claire autour des licences : renforcer et promouvoir la marque olympique non seulement durant les Jeux, mais aussi entre deux éditions des Jeux.

