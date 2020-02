Banque Populaire s’engage aux côtés de la Fédération Française de Surf

Partenaire de longue date de la Fédération Française de Voile, Banque Populaire continue à s’engager dans les sports nautiques et devient sponsor de la Fédération Française de Surf.

Le surf devenant un sport olympique, la discipline attire des partenaires ! La collaboration entre Banque Populaire et la Fédération Française de Surf concerne les différentes disciplines encadrées par la fédération : le surf shortboard (discipline présente aux JO), longboard et stand-up paddle.

« Nous sommes très honorés que la Banque Populaire, partenaire historique de la Fédération française de voile, nous accorde sa confiance et son soutien pour un partenariat qui commence par une année Olympique historique pour notre discipline. Nos actions sociétales, le rayonnement international de nos équipes de France, l’impact de nos structures dans la création d’un littoral durable nous permettront de construire une collaboration innovante et accompagner la génération océan 2024. » a déclaré Jean-Luc Arassus, Président de la Fédération Française de Surf.

Banque Populaire sera présente aux côtés des initiatives locales (développement des structures du label École Française de Surf) mais aussi sur les grandes compétitions. Le but est d’accompagner les surfeurs dans leur ascension, le but ultime étant les Jeux Olympiques de Tokyo où le surf fait son entrée cette année. A ce jour, 3 athlètes français sont qualifiés : Johanne Defay, Michel Bourez et Jérémy Florès.

Au-delà du sport, en devenant partenaire de la Fédération Française de Surf, Banque Populaire participe au plan « Aisance Aquatique » lancé par le Gouvernement en avril 2019 qui a pour but de faire de la prévention et limiter la noyade.

Christine Fabresse, Directrice Générale Banque de Proximité et Assurance du Groupe BPCE explique: « C’est une fierté pour Banque Populaire de devenir partenaire de la Fédération Française de Surf. Tout d’abord, parce que ce sport porte des valeurs fortes de courage, d’audace et de liberté qui nous tenaient déjà à cœur dans notre action auprès de la voile française. Ensuite, parce qu’en tant que partenaire premium des Jeux de Paris 2024, nous sommes heureux de soutenir un nouveau sport olympique qui fera souffler un vent de fraîcheur sur les prochaines olympiades. Enfin, parce que nous souhaitons soutenir l’action menée par la Fédération en matière de préservation des océans et de l’environnement en général. »

