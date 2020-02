LeBron James publiera un livre pour enfants, I Promise, en août prochain

L’empire de LeBron James ne cesse de s’accroître.

Lundi dernier, le triple vainqueur de la NBA LeBron James, a annoncé que sa fondation avait signé un partenariat de deux ans avec la maison d’édition HarperCollins Publishers, lui permettant de publier un livre sous son nom, intitulé I Promise, à destination des enfants, et qui sortira le 11 Août prochain aux Etats-Unis.

« Les livres et la littérature ont cette capacité d’éduquer, d’inspirer et de rassembler les gens. C’est la raison pour laquelle ces oeuvres et plus largement les opportunités de rassembler les enfants avec leurs parents me tiennent à coeur » a déclaré LeBron James, père de trois enfants.

Ce livre sera illustré par l’artiste primé par le New York Times, Nina Mata. A deuxième livre, à l’attention des enfants plus âgés (fin d’école primaire/début du collège) sortira d’ici un an.

Le quadruple MVP de la NBA a déclaré que ce livre illustré était fortement inspiré des valeurs et des initiatives soutenues par le programme I Promise de sa fondation, basée à Akron dans l’Ohio.

Ce partenariat avec HarperCollins vient donc s’ajouter à l’immense portefeuille de partenariats dont dispose aujourd’hui LeBron James et qui inclut notamment un deal avec l’entreprise de divertissement SpringHill Entertainment. Dans ses activités extra-basketball, il faut aussi bien évidemment compter sur le média Uninterrupted, fondé avec son ami de longue date, Maverick Carter, en 2014. Aujourd’hui, Uninterrupted produit des séries, des podcasts et des documentaires dont « The Shop » diffusé sur HBO.

Au delà d’Hollywood, LeBron James a su investir intelligemment ses deniers dans diverses industries, notamment la musique où il fut l’un des premiers investisseurs de la société Beats By Dre, un investissement qui lui rapporta pas moins de 30 millions de dollars au moment du rachat de Beats By Dre par Apple en 2014. Il fut aussi l’un des premiers à croire en la chaîne de pizzas, Blaze et plus récemment en 2011, LeBron James fit l’acquisition de plusieurs parts de la holding controlant le club de Premier League de Liverpool FC. Pour conclure, LeBron James détient aussi une entreprise de fitness et de santé, Ladder, qui fournit des compléments alimentaires aux athlètes de tout niveau.

Avec ce dernier investissement dans le domaine des Arts et plus précisement celui de la littérature, LeBron James a déclaré qu’il espérait que ses livres « aideraient les enfants du monde entier à travailler vers un avenir meilleur. Les clés de ceci sont exceller à l’école, faire de son mieux et garder sa famille proche », a-t-il dit.

« Et plus important encore, nous avons oeuvré pour faire en sorte que ces histoires puissent être facilement assimilables et compréhensibles par les enfants ».

