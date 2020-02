Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand lancent la première collection capsule pour femme

Après avoir dévoilé le dernier drop de leur collaboration le mois dernier dans le cadre du lancement du 4ème maillot du club francilien, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand vont encore plus loin avec une collection capsule dédiée aux femmes comprenant plusieurs produits.

Première extension féminine de cette collaboration réussie, cette collection s’inspire du drapeau français et est mise en valeur par le logo emblématique de Jumpman.

La collection est composée de six produits PSG x Jordan, dont une robe, une veste et un sweat à capuche. La collection complète est maintenant disponible en exclusivité aux Galeries Lafayette Champs Elysées, psg.fr et nike.com.

Le lancement de cette collection spéciale pour les femmes est un nouveau signe et une nouvelle illustration de la vitalité et de la bonne santé du partenariat entre Jordan Brand et le Paris Saint-Germain, qui semblent avoir trouvé la clé de la réussite entre ces deux géants du sport mondial.

