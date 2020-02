L’Olympique de Marseille accueille Hotels.com parmi ses partenaires

Hotels.com et l’OM annoncent leur partenariat pour une durée de 3 ans. La plateforme de réservation devient ainsi fournisseur officiel d’hébergement du club.

Ce nouveau partenariat entre l’Olympique de Marseille et Hotels.com est effectif dès maintenant et durera jusqu’en juin 2022. En termes de visibilité, le logo de la marque sera présent sur le short des joueurs lors des matchs de Ligue 1 ainsi que sur les panneaux LED au Vélodrome.

« Nous sommes fiers d’être le partenaire d’une marque internationale telle que Hotels.com. Nous accueillons Hotels.com avec enthousiasme et ambition, impatients de mettre notre passion et notre créativité à leur disposition. Nous nous réjouissons de travailler avec eux au cours des trois prochaines années » a déclaré Laurent Colette, Directeur Général de l’Olympique de Marseille.

A l’occasion de cette annonce, Hotels.com dévoile des données axées sur la ville de Marseille et notamment son attractivité en termes de tourisme. On apprend que la demande d’hôtels à Marseille est en hausse de 25 % soit la plus forte croissance par rapport à d’autres grandes villes françaises. La demande internationale est elle aussi en hausse et plus particulièrement des la part des Américains (+25 % par rapport à l’année précédente), des Britanniques (+25 %), des Coréens (+15 %) et des Brésiliens (+ 45 %).

Aude Ducharme, Senior Brand & Global Advertising Manager chez Hotels.com explique : « Nous sommes ravis de faire équipe avec l’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus emblématiques, les plus performants et les plus suivis de l’histoire du football français. Notre engagement avec ce club souligne notre volonté de développer des partenariats sportifs et renforce notre position de leader dans le tourisme en ligne au niveau mondial, ainsi qu’en France, un marché particulièrement prometteur pour nous. »

Comments

comments