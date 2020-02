New Balance, nouveau partenaire marketing de la NBA

La National Basketball Association (NBA) et New Balance Athletics, Inc (New Balance) ont annoncé aujourd’hui un nouvel accord sur plusieurs années faisant de la marque sportive mondiale un nouveau partenaire marketing officiel de la NBA.

« New Balance est officiellement revenue dans le monde du basket-ball lorsque le MVP des NBA Finals, Kawhi Leonard, est entré sur le terrain lors du NBA All-Star Game en 2019, » a expliqué Chris Davis, Vice-Président Marketing chez New Balance. « Aujourd’hui, un an plus tard, nous sommes ravis de consolider notre position dans la communauté basket-ball en collaborant avec la NBA en tant que partenaire stratégique sur le long terme pour continuer à affirmer notre position en tant que marque leader sur le marché sportif. Ce partenariat inscrit New Balance dans la communauté mondiale de la NBA, possédant une culture et une communauté de fans mondiale qui dépasse le monde du sport et du basket-ball en tant que simple pratique sportive ».

Pendant que New Balance poursuit son développement dans le monde du basket-ball, cet accord mondial avec la NBA offre à la marque la possibilité d’étendre son influence à travers la ligue et d’augmenter l’engagement auprès des fans NBA à travers le monde. Dans le cadre de l’accord, New Balance produira et diffusera du contenu digital original en collaboration avec les athlètes New Balance habillés de leur maillots NBA et portant le logo de leurs équipes respectives. Ce partenariat lancera officiellement la campagne mondiale « We Got Now » avec Kawhi Leonard qui sera diffusée pendant le match entre les Denver Nuggets et les LA Clippers dans la nuit du vendredi 28 février au 29 février à 4h30 heure française sur beIN SPORTS.

« Nous sommes ravis d’accueillir New Balance dans notre famille de partenaires mondiaux » a déclaré Dan Rossomondo, Vice-Président Media et Business Développer de la NBA.

« Nous sommes impatients de travailler avec New Balance, de voir la marque développer son territoire dans l’univers du basket-ball et de continuer à s’imposer sur le marché avec les récentes signatures de joueurs à forts potentiels et la sortie de nouveaux produits. »

New Balance a dévoilé la première paire imaginée par Kawhi Leonard, la KAWHI, pendant le dernier NBA All-Star Game 2020 à Chicago.

En plus de Kawhi Leonard, l’équipe New Balance Basketball compte dans ses rangs Darius Bazler, choisi au premier tour de la Draft NBA 2019 et Dejounte Murray, choisi au premier tour de la Draft NBA 2016 qui portent tous les deux la paire OMN1s.

