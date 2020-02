Gatorade dévoile sa nouvelle campagne publicitaire, le GOAT Camp, avec Leo Messi, Serena Williams et Usain Bolt

La publicité met en scène un lieu mythique de la performance et de l’entraînement sportif, le fameux Gatorade « GOAT CAMP » où les futures stars ont l’opportunité d’apprendre aux côtés de ce qui se fait de mieux dans leur sport. Chaque athlète est ainsi répérer en amont et reçoit un ticket doré lui donnant accès au camp d’entraînement.

Localisé au coeur d’un bâtiment en forme d’éclair (le symbole de la marque), les participants sont accueilli avec un aperçu du dunk légendaire de Jordan et de la puissance de Serena Williams qui souffle à travers un mur de béton, leur donnant un avant-goût de ce qui va arriver. Dans le bâtiment, la « Messi Station », le capitaine du FC Barcelona défie les lois de la physique en affrontant une équipe de jambes bioniques. Puis les participants continuent leur périple et entrent dans la « Speed Station » où l’homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, démontre toute sa vitesse en signant des autographes à la vitesse du son.

Cette campagne, qui sera dévoilée dans les marchés clés de GATORADE dans le monde, sera soutenue par des visuels ainsi que du contenu vidéo mettant en scène les stars de ce film.

Leo Messi a commenté : « Travailler dans le cadre de la nouvelle publicité Gatorade était un moment exceptionnel. J’ai adoré l’idée du « GOAT CAMP », un lieu où tous les athlètes ont la possibilité de travailler en vue de décrocher et de rendre leur rêve une réalité. Gatorade fait partie de ma routine d’entraînement quotidien et j’espère que la campagne inspirera les jeunes générations à s’entraîner et réaliser des performances hors du commun. »

Aux côtés des grandes stars du sport mondial, cette pubicité met aussi en scène la footballeuse colombienne Gisela Robledo Gil, une étoile montante qui prit part au tournoi mondial de football Gatorade 5v5, une compétition annuelle de foot à 5 pour les 14 – 16 ans du monde entier,où elle contribua grandement à la victoire finale de l’équipe féminine de la Colombie. En septembre 2019, Gatorade mit en scène l’histoire de Gisela dans un documentaire original, Cantera 5v5, qui fut diffusé pour la première fois lors du Tribeca TV Festival à New York.

Mark Kirkham, Vice-Président et General Manager, Sports Nutrition & Juice, a commenté : « Gatorade est fier de pouvoir aider la nouvelle génération d’athlètes à améliorer et maintenir leur niveau de performance au plus haut niveau. Que ce soit sur un terrain de football, sur un parquet de basket-ball ou sur une piste d’athlétisme, quelques-uns des plus grands athlètes de ce monde font confiance à Gatorade, et nous avons l’ambition d’arriver au même résultat pour la nouvelle génération. »

Gatorade, partenaire de l’UEFA Champions League, est le leader de la performance sportive et contient des fluides, des glucides et des électrolytes pour aider les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour mieux répondre aux besoins des athlètes, les produits Gatorade sont soutenus par le Gatorade Sports Science Institute (GSSI). Le GSSI crée des produits qui sont soutenus par les dernières sciences du sport et développés en collaboration avec les plus grands athlètes du monde dans toutes les phases de l’activité sportive.