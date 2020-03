Avec Buts pour Elles, FDJ convertit chaque but de l’OL, l’OM, Monaco et Nantes en don de 800 euros pour le football féminin

FDJ initie une nouvelle édition de « Buts pour Elles » lors des quatre journées de Ligue 1 du mois de mars. Chaque but marqué par les quatre clubs partenaires de FDJ – Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, Association sportive de Monaco et Football Club de Nantes – sera converti en don de 800 euros destiné à promouvoir la féminisation du football. Un appel à projets du Fondaction du Football récompensera huit initiatives.

Camille Abily (OL), Valentin Rongier (OM), Wissam Ben Yedder (ASM) et Alban Lafont (FCN) sont les ambassadeurs de cette opération dans leur club. Ils relaieront cette initiative sur les réseaux sociaux, accueilleront et partageront un moment privilégié avec les associations lauréates de l’appel à projets lancé le 25 février dernier auprès des clubs amateurs. Les huit projets lauréats seront répartis dans les ligues auxquelles les clubs partenaires de FDJ sont affiliés : deux pour la ligue Auvergne Rhône-Alpes, deux pour la ligue Pays de la Loire, et quatre pour la ligue Méditerranée. Un Comité de sélection composé des quatre clubs partenaires, du Fondaction du Football, de personnalités qualifiées et de représentants de FDJ, annoncera le 9 avril prochain, les huit projets lauréats qui se partageront la dotation totale obtenue grâce aux buts marqués.

Une activation sociétale de FDJ qui s’inscrit dans la lignée de ses actions en faveur du sport féminin et du sport français, comme c’est le cas des programmes « Sport pour Elles FDJ » lancé en 2016 et « FDJ Sport Factory » lancé en 2019, la même année où FDJ est devenu Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les matchs concernés par l’opération « Buts pour Elles » :

27e journée : Lyon–Saint-Etienne, Monaco–Reims, Nîmes–Marseille et Nantes–Lille.

28e journée : Nice–Monaco, Lille–Lyon, Angers–Nantes, et Marseille–Amiens.

29e journée : Lyon–Reims, Nantes–Nîmes, Monaco–Saint-Etienne et Montpellier–Marseille.

30e journée : Lille–Monaco, Reims–Nantes, Marseille–Paris, et Rennes–Lyon

