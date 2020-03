Formule 1 : Casio Edifice renouvelle son partenariat avec l’écurie Alpha Tauri

Casio Edifice annonce le renouvellement de son partenariat officiel avec l’équipe de Formule 1 Alpha Tauri, connue précédemment sous le nom de Scuderia Toro Rosso. Durant les deux prochaines années, Casio annonce qu’elle « intensifiera son soutien à l’équipe, grâce à son concept « Speed and Intelligence » visant à promouvoir activement la marque Casio Edifice à travers le monde ».

Basée à Faenza, dans le nord de l’Italie, la Scuderia Alpha Tauri titularisera cette saison le français Pierre Gasly et le russe Daniil Kvyat. L’équipe prend un nouveau départ en 2020 : avec un changement de nom reprenant le nom de la marque de vêtement de la galaxie Red Bull Alpha Tauri, la voiture sera désormais bleu nuit et blanche, mais restera motorisée par Honda. L’écurie s’appelait Toro Rosso depuis le rachat de Minardi par Red Bull fin 2005 avec le passage de ténors comme Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et Max Verstappen transférés ensuite chez Red Bull.

« La compréhension de l’innovation technologique et sa poursuite de vitesse en F1 » est mise en avant par Casio comme dénominateur commun entre les deux marques pour le renouvellement de ce partenariat qui existe depuis 2016. Le logo Casio Edifice apparaitra sur les combinaisons des pilotes, ainsi que sur la partie avant des voitures.

Les modèles métalliques et analogiques EQB-1000 de la gamme Casio Edifice se caractérisent par un design inspiré des voitures de sport haute technologie. Le profil élancé du boitier grâce une lunette extra plate et le cadran doté d’une finition ultra fine font référence aux pièces automobiles usinées avec précision. Les 4 vis se combinent à la lunette, comme un clin d’œil à la construction d’un moteur de voiture de course. Avec le modèle phare EQB-1000 lancé l’année dernière, propose un boitier ultra slim de tout juste 8,9 millimètres. Le modèle EQB-1000 est également doté de fonctions pour mesurer le temps au tour sur un circuit automobile. Le nouvel indicateur du dernier tour affiche la différence par rapport au temps au tour précédent avec une amplitude de moins cinq à plus une seconde. La montre affiche également un double fuseau horaire (heure mondiale). Couplée à un Smartphone via Bluetooth®, elle garantit une heure précise et permet à l’utilisateur de sélectionner facilement la ville de son choix à partir de son Smartphone.

