Patrice Bégay (Bpifrance) : « Bpifrance est un accélérateur du sport collectif français »

Football, rugby, handball, volleyball, basketball, hockey-sur-Glace et water-polo! Ce sont les différentes disciplines sportives représentées par les 54 clubs sportifs professionnels partenaires de Bpifrance pour cette saison 2019/2020. Depuis 2013, Bpifrance soutient le sport collectif français féminin et masculin, toutes divisions confondues. Le maillage des partenariats couvre aujourd’hui toutes les régions de France, les DOM-TOM et même l’international avec un club à Singapour.

A l’image des entreprises, les clubs sportifs sont des acteurs économiques importants dans les régions. Et Bpifrance l’a bien compris en travaillant aux côtés d’eux, partout en France, dans l’optique de faire rayonner les territoires : d’un côté pour faire en sorte que la situation sportive grandisse grâce au soutien des entreprises ; de l’autre pour que les entreprises se développent en s’appuyant sur un réseau économique local fort que représente les réseaux de partenaires et les clubs affaires. En tout, les clubs affaires des clubs sportifs regroupent près de 16 000 entreprises ce qui représente un réseau puissant. « Les business clubs sont des lieux de mises en relation business et de networking très dynamiques. Quand on crée une marque aussi forte que Bpifrance, on s’intéresse aussitôt à la plateforme de marques. Et avec nos valeurs de proximité, simplicité, volonté et optimisme, on s’est vite rendu compte que ce sont les valeurs des sports collectifs » témoigne Patrice Begay, Directeur Exécutif Communication & Bpifrance Excellence.

Bpifrance a défini sa stratégie de partenariats sportifs vis-à-vis de ses clubs partenaires en fonction de plusieurs objectifs. Patrice Bégay précise : « Bpifrance s’inscrit dans une logique d’accompagnement et d’accélération du développement économique et sportif des clubs, en facilitant des mises en relation avec des entrepreneurs régionaux, nationaux voir internationaux, lors d’évènements tels que Bpifrance Inno Génération ou encore d’évènements avec nos entrepreneurs Excellence dans les clubs sportifs. On s’assure de la promotion des clubs sur les différents outils digitaux de Bpifrance et nos nombreux médias partenaires. Bpifrance mise également sur le conseil et la formation via la réalisation de missions de conseil sur différents thèmes comme la marque ou le media training, avec des experts Bpifrance et des consultants externes. Enfin, nous provoquons des rencontres entre nos clubs partenaires, pour qu’ils partagent leurs expériences et bonnes pratiques, lors d’évènements comme la Journée des Présidents, ou via la mise à disposition d’espaces de networking et de travail dans toute la France.

Et de conclure par cette phrase qui définit pleinement la philosophie de la banque publique d’investissement : « Les partenariats sportifs chez Bpifrance, c’est jouer collectif pour Servir l’Avenir ! ».

