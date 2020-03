Le Coq Sportif, équipementier de l’équipe de France Olympique et Paralympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

A l’issue de son appel d’offres « Equipementier », Paris 2024 a attribué au Coq Sportif les lots dédiés aux tenues de performance et de représentation de l’équipe de France olympique et paralympique, et de Paris 2024.

Le choix du Coq Sportif est le fruit d’un travail entre Paris 2024, le CNOSF et le Comité Paralympique du Sport Français qui valorise l’image d’une équipe de France unie, le savoir-faire français et l’engagement d’une marque en faveur d’un sport durable et inclusif, pleinement aligné avec les ambitions et les valeurs de Paris 2024.

Ce partenariat récompense l’expertise et le savoir-faire technique de l’équipementier, partenaire historique du sport français depuis plus de 100 ans. Après avoir habillé l’équipe de France olympique entre 1912 et 1972, et notamment lors des Jeux de Paris 1924, Le Coq Sportif équipera donc de nouveau l’équipe de France lors des Jeux de Pékin 2022 et ceux de Paris 2024.

Cette attribution au Coq Sportif vient également appuyer un héritage social et industriel fort. Le projet porté par l’entreprise française se distingue en effet par un ancrage territorial affirmé, en participant à la création d’emplois locaux. Aujourd’hui, 80% des produits de la marque sont ainsi pensés, tricotés et teints dans un rayon de 40 km autour de Romilly-sur-Seine, le berceau historique du Coq Sportif, dans l’Aube.

Le Coq Sportif deviendra Partenaire Officiel de Paris 2024 à la signature effective du contrat

En remportant le lot « Performance », le Coq Sportif a acquis le droit d’équiper, en compétition, les 32 fédérations olympiques (28 déjà admises et potentiellement 4 des sports additionnels) et les 22 fédérations paralympiques françaises, aux Jeux de Paris 2024.

L’équipe de Paris 2024 a également attribué le lot « Représentation » au Coq Sportif, qui comprend toutes les tenues portées par l’équipe de France olympique et paralympique au Village des athlètes, lors des cérémonies protocolaires, des remises de médailles (podium), ou de ses différents déplacements. Il couvre la période 2021-2024 (inclus), sur toutes les épreuves organisées sous l’égide du CIO (Comité International Olympique) et de l’IPC (International Paralympic Committee) , comme les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022 ou les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022. Ce lot intègre également les dotations vestimentaires du personnel de Paris 2024 pour la période 2020-2024 (inclus) et les tenues des officiels à l’occasion des Jeux de Paris 2024.

L’attribution de ces deux premiers lots fera du Coq Sportif l’un des Partenaires Officiels de Paris 2024 (rang 2) dès la signature du contrat, et un Partenaire Premium de l’équipe de France olympique et paralympique, à partir du 1er janvier 2021. Ainsi, Le Coq Sportif sera en mesure de créer et de commercialiser, sur le territoire français, des produits sous licence portant les marques de Paris 2024 et de l’équipe de France olympique et paralympique, participant ainsi au rayonnement et à l’engagement des Français pour les Jeux.

Avec ce partenariat, le Coq Sportif marque un grand coup dans le paysage du sport business français et international et se replace dans la course des équipementiers menée tambour battant par adidas, Nike et PUMA. Maintenant reste à voir aussi le Coq Sportif disposera d’assez de budget pour activer convenablement ce partenariat et les autres partenariats de son portefeuille d’ici à 2024… Mais une chose est sure, nous sommes au début d’une nouvelle et belle histoire pour cette marque française.

Paris 2024 choisit @LeCoqSportif 🐓🇫🇷 L’histoire était trop belle pour ne pas être réécrite : 100 ans après les Jeux de Paris 1924, Le Coq Sportif habillera à nouveau l’équipe de France olympique et paralympique dès l’année prochaine. https://t.co/qdNVlkWLNn pic.twitter.com/h2vP0HOd2h — Paris 2024 (@Paris2024) March 5, 2020

