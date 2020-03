Nike Football illustre le pouvoir du sport à travers l’histoire inspirante de Bobby Kasanga

Nike Football a publié sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram TV, une vidéo de 4min racontant l’histoire inspirante d’un coach de football londonien, Bobby Kisanga, après son passage en prison, afin d’inspirer les fans de football et de sport en général à croire en leur objectif et se donner les moyens d’y arriver.

En effet, Kisanga, destiné à une carrière à haut niveau, s’est retrouvé membre d’un gang londonien, après avoir suivi les pas de son grand frère, ce qui lui a valu au final un séjour en prison. A sa sortie, il décida alors de créér afin de pouvoir « rendre » à sa communauté et aider les jeunes à ne pas suivre le même chemin que lui. Cet engagement prit concrètement la forme d’une école de football, Hackney Wick FC, créée en 2015.

Cette histoire de Bobby Kasanga est donc racontée dans une nouvelle série de contenus centrée sur la pratique « grassroots » du football et produite par Nike Football. Ce film illustre ainsi comment Kasanga et son club ont essayé de combattre la violence proférée par les gangs grâce au football. Le film ouvre avec Kasanga s’adressant à son équipe et essayant de les motiver à travers son récit qui présente comment il a ruiné sa carrière en suivant « la mauvaise troupe » et en passant au final 8 ans en prison.

« Nous avons rencontré Bobby durant les premières phases de ce projet et alors qu’il nous racontait son histoire, j’ai rapidement réfléchi à la meilleure manière de communiquer cette histoire originale de manière engageante » a déclaré Jess Kohl, réalisateur de ce contenu. « Il nous a parlé des discussions d’encouragement qu’il donne à ses équipes avant les matchs, et je lui ai demandé de nous parler comme si nous étions son équipe. Dès qu’il a commencé, je savais que c’était comme ça que je voulais aborder la campagne – le voir parler à la prochaine génération était un moyen émotif de communiquer son histoire, et nous a permis de montrer les différentes personnalités impliquées dans le Hackney Wick FC à travers le simple mise en place d’un discours d’encouragement. »

Au delà du récit personnel de Bobby Kasanga, le contenu final, diffusé sur la chaîne Instagram TV de Nike, contient aussi des interviews avec des bénévoles du club mais aussi des parents de membres de l’équipe et se termine sur une scène filmée depuis le téléphone portable de Kasanga lui-même, alors qu’il s’apprêtait à rencontre le premier ministre britannique l’année dernière au 10 Downing Street à Londres.

D’autres contenus sont à venir pour enrichir cette histoire « From The Grounds Up » avec notamment un focus sur le club de football parisien du Paris Alesia FC ou encore les Fitzroy Lions de Melbourne.

