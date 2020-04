Microsoft et la NBA signent un partenariat pluri-annuel avec comme objectif de redéfinir la « fan expérience »

Tout d’abord, il y eut la radio et les journaux, puis vinrent la télévision et le digital et aujourd’hui, le streaming et les médias sociaux. Tous ses canaux de consommation média ont rédéfini la relation et la consommation du basketball par les fans ces dernières années.

Dans le cadre d’un partenariat pluri-annuel annoncé ce jeudi 16 avril 2020, la NBA et le géant de l’informatique, Microsoft, ont annoncé leur collaboration avec comme ambition d’imaginer à nouveau la manière dont les fans « consomment » la NBA afin d’offrir une expérience « encore plus personnalisée » dixit le communiqué de presse de la ligue nord-américaine de basket-ball.

« Ce partenariat avec Microsoft contribuera à redéfinir la façon dont nos fans vivent le basket-ball et la NBA », a déclaré le Commissioner de la NBA, Adam Silver. « Notre objectif, aux côtés de Microsoft, est de créer du contenu personnalisé qui permettra à nos fans – qu’ils se trouvent dans les murs d’une enceinte NBA ou en train de regarder une rencontre quelque soit leur emplacement dans le monde – de s’immerger dans tous les aspects du jeu et de s’engager personnellement avec nos équipes et nos joueurs. »

Au coeur de ce partenariat entre Microsoft et NBA Digital – une entité co-dirigée par la NBA et Turner Sports -, le souhait est de développer une nouvelle plateforme, hébergée dans le service de cloud de Microsoft Azure, et à destination des consommateurs, qui utilisera les technologies de machine learning et d’intelligence artificielle pour offrir des diffusions et du contenu personnalisé aux fans offrant ainsi une expérience à tout à chacun.

« Avant toute chose, notre objectif est de faciliter la vie de chaque fan de la NBA » a déclaré Chris Benyarko, Vice-Président Exécutif de la NBA, en charge de la relation Consommateurs. « En créant une nouvelle plateforme qui rassemble tous les éléments vitaux à la vie d’un fan de la NBA – que ce soit la diffusion de matchs, l’achat de billets, l’accès à du fantasy gaming ou encore la mise en place d’une boutique pour acquérir le merchandising de sa franchise, nous pouvons ainsi utiliser cette plateforme pour imaginer et redéfinir ce que ça signifie aujourd’hui d’être un fan de la NBA. L’un de nos domaines d’intervention sera d’innover et de repenser notre manière de présenter et promouvoir les rencontres NBA aux fans et d’optimiser et utiliser au maximum la technologie afin d’offrir des expériences personnalisées, riches et engageantes. »

La NBA a déjà testé par le passé ce type d’initiatives, à travers son offre « NBA League Pass » qui permet au bénéficiaire de regarder une rencontre sous différents angles ou encore de suivre le match avec différents commentaires, que ce soit celui fourni par un influenceur qui suit le match ou dans la langue de son choix, ou encore de tester sa connaissance à travers un quizz et une série de questions posées durant les diffusions TV.

« Imaginez que toutes ces fonctionnalités soient maintenant regroupées sur une plateforme capable d’utiliser à bon escient les compétences du machine learning et de l’intelligence artificielle afin de fournir au consommateur le bon contenu au bon moment ; donc au lieu que le consommateur soit obligé de faire sa sélection parmi les différents contenus et de les activer ou désactiver l’un après l’autre, la plateforme sera en mesure de se comporter comme le producteur ou réalisateur de la rencontre, choisissant et présentant automatiquement le contenu du match de la façon la plus appropriée possible » a déclaré Benyarko.

En plus de diffuser des rencontres de la ligue en direct et à la demande via la plateforme Microsoft Azure, la large offre de statistiques et données d’archives (qu’elle soit purement chiffrée ou vidéo) sera sélectionnée, éditée et partagée aux fans via des solutions avancées de machine learning et recherches cognitives, qui permettra en un second temps de créer une expérience fan plus enrichie, via ce contenu réellement calibré sur les préférences du fan, tout en offrant encore plus d’insights et d’analyse qu’auparavant.

Deb Cupp, Corporate Vice-President au sein de Microsoft, a apporté un exemple plus concret pour illustrer tous les propos présentés plus haut : « l’Intelligence Artificielle (AI en anglais), est capable d’apprendre que je suis intéressé par les statistiques et les chiffres, et va ainsi me présenter de plus de plus d’informations chiffrées et de données alors qu’on se rapproche du match.(…) C’est cette expérience proposée qui permet justement d’aller plus loin que le simple visionnage du match, et qui donne l’opportunité d’interagir d’une façon qui compte et qui est mémorable pour ce fan en question. »

Les fans pourront donc se créer un compte sur cette nouvelle plateforme et y rentrer leurs préférences – que ce soit leur équipe favorite, leur joueur favori, leur intérêt ou non pour les stats du jeu, l’histoire, les jeux vidéos et autres anecdotes (trivia) liées aux franchises – afin de permettre au moteur de la plateforme de leur fournir le contenu adéquat, vous l’aurez compris.

Autre particularité : si un fan est en déplacement ou dans l’incapacité de suivre les rencontres d’un soir en particulier en direct, la plateforme lui permettra de rattraper rapidement ce manque en lui offrant l’information essentielle à ce fan, sans que ce dernier aie besoin de naviguer à travers tous les scores et contenu de la soirée.

« Ce genre d’initiatives est ce qui correspond le mieux, à mes yeux, à la notion d’engagement du fan« a déclaré Cupp. « Cette plateforme permettra aux fans d’interagir et naviguer de la manière dont ils le souhaitent , à travers les scores, titres et résumés disponibles. »

Cette expérience devrait être particulièrement importante et appréciée par les fans de la NBA à travers le monde, dixit le communiqué de presse de la NBA, puisque ces derniers consomment les rencontres différemment que leurs homologues américains à cause de la distance et du décalage horaire. En effet, des fans à Londres ou en Australie ont peut-être plus en commun que des fans à New York ou en Californie. En personnalisant le contenu, la NBA a donc l’ambition de servir et d’offrir une expérience homogène à l’intégralité de ces fans, grâce au savoir et à la technologie du groupe Microsoft.

Au cours de la saison 2020-21, la collaboration entre la NBA et Microsoft sera visible via la présentation sponsorisée des statistiques des rencontres à la TV. A partir de la saison prochaine ceci dit, Microsoft deviendra le Partenaire Officiel de la catégorie Intelligence Artificielle ainsi que « l’Official Cloud and Laptop Partner » de la NBA, WNBA, NBA G League et d’USA Basketball.

« Nous sommes ravis de pouvoir devenir le partenaire « AI » de la NBA », a déclaré le CEO de Microsoft Satya Nadella. « Ensemble, nous réduirons encore plus l’écart entre les fans de la NBA et les joueurs qu’ils adorent grâce aux expériences personnalisées rendues possible via la technologie Microsoft Azure. »

Comments

comments