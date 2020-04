L’association Premiers de Cordée se mobilise pour aider le personnel soignant et les enfants hospitalisés

Depuis le début du confinement, les équipes de l’association Premiers de Cordée se sont réorganisées et se mobilisent afin de venir en aide aux hôpitaux, aux soignants et aux enfants hospitalisés.

En temps normal, Premiers de Cordée se rend régulièrement et gratuitement dans les structures médico-sociales pour initier les enfants hospitalisés au sport. Objectif : les faire bouger, se défouler et retrouver le moral grâce à l’activité physique devenue souvent incontournable dans le processus de soins. L’association, pour des raisons évidentes de précaution, a du suspendre ses activités et annuler tous les événements prévus durant cette période de crise sanitaire.

Pas question pour autant de se tourner les pouces pour l’équipe de Premiers de Cordée. Grâce à l’engagement de ses parrains et partenaires, de nombreuses actions ont été menées ces dernières semaines pour offrir un peu de réconfort aux équipes et répondre, dans la mesure du possible, à leurs besoins.

Ainsi, grâce à son partenaire Mondelez International via ses marques Milka, Toblerone et Prince, Premiers de Cordée a distribué dans une dizaine d’hôpitaux franciliens plus de 90 000 mini œufs et bonbons Milka, 31 000 mini lapins Milka, 1 300 barres Toblerone et de plus de 330kg de biscuits Milka et Prince. Electrolux a répondu présent et a fait don de 80 produits d’électroménagers (micro-ondes, réfrigérateurs, tables, fours, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge) qui vont permettre d’équiper les espaces des soignants. Des produits frais italiens ont été offerts par la marque partenaire Treo Italia. Et Denny Imbroisi, chef du restaurant IDA, fait don tous les mercredis d’un repas pour 50 personnes à destination des personnels soignants. Sans oublier Le Stade de France, toujours très présent aux côtés de Premiers de Cordée pour accompagner et faciliter cette mise en œuvre.

L’association travaille également pour maintenir le lien avec les enfants. Ils sont nombreux, du fait de leur pathologie, à n’avoir pas pu retourner chez eux. Isolés et sans moyen de divertissements (activité sportive ou artistique), les journées s’avèrent particulièrement longues. Une vidéo de soutien des parrains et ambassadeurs de l’association (Thierry Omeyer, Nathalie Péchalat, Kylian Mbappé, Maxime Médard, Stéphane Houdet, Silvia Notargiacomo Gabin Giband et Christophe Licata) a été envoyée aux services pédiatriques. A la demande du corps médical, les équipes de Premiers de Cordée ont réalisé des séances d’activité physiques adaptées à toutes les pathologies en ligne, ne nécessitant pas de matériel. Silvia Notagiacomo, ambassadrice de la « Danse à l’hôpital » propose pour sa part des « tutos danse » aux enfants. Des envois de kits créatifs, d’ordinateurs et de tablettes et l’organisation d’échanges vidéo avec des sportifs sont prévus dans les jours à venir. L’association, qui se prépare d’ores et déjà à l’après-confinement, espère pouvoir reprendre ses activités à destination des enfants au sein des hôpitaux dès que cela sera possible. Des mesures strictes devront quoi qu’il arrive être adoptées.

