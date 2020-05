Le club allemand du Borussia Monchengladbach et son équipementier PUMA se mobilisent et dévoilent un maillot spécial au profit de la lutte contre le Covid-19

En signe de solidarité en ces temps difficiles, le Borussia Mönchengladbach a dévoilé une édition spéciale de son maillot, conçu par son équipementier, PUMA, disponible dès maintenant pour une durée limitée dans la boutique en ligne du club. Le club utilisera une partie des recettes pour fournir à la ville de Mönchengladbach une grande quantité de masques dans la lutte contre le Covid-19 qui continue de sévir dans l’Europe entière.

«Indomptable», tel est le mot qui accompagne ce lancement de maillot, un adjectif décrivant la famille du Borussia avec plus d’émotion que d’habitude en ces temps difficiles. Fans, joueurs, sponsors et partenaires, personnel du club – tout le monde au club s’est rapproché et uni ces dernières semaines. Pour marquer cette incroyable démonstration de solidarité, Gladbach a dévoilé un maillot en édition spéciale, avec une impression frontale unique. En effet, le maillot vert menthe arbore le slogan «Unzähmbar seit 1900» (« indomptable depuis 1900 ») à la place du sponsor maillot habituel et ne sera donc disponible que pour une durée limitée.

Disponible uniquement sur commande dans la boutique en ligne du club contre un montant allant de 54,95 € (taille enfant & bébé) à 84,95 € (taille adulte), le maillot pourra bien évidemment comporter tous les détails pour ressembler au maximum à un maillot porté par les joueurs de l’équipe première en Bundesliga. Pour chaque maillot vendu, le club remettra 10 € à la Fondation Borussia, qui utilisera les bénéfices pour contribuer à la production de masques à destination de la ville de Mönchengladbach.



Voir cette publication sur Instagram Gemeinsam #unzähmbar! 💚 #FohlenFamilie Une publication partagée par Borussia Mönchengladbach (@borussia) le 1 Mai 2020 à 12 :44 PDT

