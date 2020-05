England Rugby officialise son partenariat de 4 ans avec l’équipementier anglais Umbro

Umbro, équipementier britannique, qui fut sous le giron de Nike Inc. par le passé, va devenir le nouveau Partenaire Technique Officiel d’England Rugby (le nom courant de la Fédération Anglaise de Rugby) à partir du 1er Septembre 2020. L’iconique double-diamant d’Umbro sera ainsi visible sur les tenues des équipes nationales masculines, féminines et junior sans oublier l’équipe nationale de Rugby à 7.

Umbro fournira ainsi aux joueurs et joueuses de la sélection la tenue de match mais aussi les tenues d’entraînement et les tenues hors du terrain. Pour les fans, la marque a conçu et développé une gamme complète de produits destinés aux supporters pour les hommes, les femmes et les enfants, et ce à partir du 1er Septembre prochain.

Umbro rejoint donc les rangs d’England Rugby avec près d’un siècle d’expérience dans le développement de produits de haute performance dixit l’annonce de la marque, notamment via ces partenariat avec les « Home Nations » (Angleterre, Irlande, Ecosse, Pays de Galles), et de multiples clubs britanniques et irlandais.

Le Directeur Général d’Umbro, Anthony Little, a déclaré : « Le partenariat entre Umbro et England Rugby à partir de Septembre est un chapitre fondateur dans notre histoire. La première fois que l’équipe nationale sortira sur le terrain, portant la tenue frappé du logo au double diamant, sera un instant rempli de fierté pour nous, en tant que marque anglaise. »

« Le rugby moderne est devenu un sport qui demande beaucoup aux athlètes et notre approche à Umbro a toujours été de concevoir des tenues adaptées à l’usage et nous avons travailler d’arrache-pied pour atteindre le niveau d’exigence demandé par la fédération et livrer une tenue qui permettra aux équipes d’England Rugby de jouer à leur meilleur niveau. »

Simon Massie-Taylor, responsable commercial d’England Rugby, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir écrire ce nouveau chapitre avec Umbro comme nouveau Partenaire technique à partir de Septembre prochain et d’accueillir la marque au sein de la famille England Rugby. »

From 1 September 2020 @umbro will become our Official Technical Kit Partner after signing a new four-year partnership. Read more below. — England Rugby (at 🏠) (@EnglandRugby) May 5, 2020

