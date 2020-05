Formula E : Canal+ Sport diffuse le documentaire And We Go Green

Ce mardi 12 mai à 18h55, Canal+ Sport diffuse And We Go Green.

Dans ce documentaire événement consacré à la Formula E, les cinéastes oscarisés Fisher Stevens, Malcolm Venville et Leonardo DiCaprio emmènent les spectateurs dans les coulisses de la compétition 100% électrique de la FIA lors de sa saison 4 (2017/2018). And We Go Green suit l’histoire de plusieurs pilotes phares de la discipline comme Jean-Eric Vergne, Sam Bird, Lucas di Grassi, Andre Lotterer et Nelson Piquet Jr, tout mettant en avant sa raison d’être : celle de produire une discipline qui lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique en ville. Pour rappel, ce film a été diffusé au Festival de Cannes en 2019.

Comments

comments