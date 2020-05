Wilson, nouvel équipementier ballon de la NBA

La National Basketball Association (NBA) et Wilson Sporting Goods Co. ont annoncé avoir conclu un partenariat global pluri-annuel qui fera de Wilson l’équipementier ballon officiel de la NBA, de la Women’s National Basketball Association (WNBA), de la NBA G League, de la NBA 2K League sans oublier la Basketball Africa League (BAL).

Ce partenariat débutera à différents moments de l’année en fonction de la ligue ou de l’entité sportive concernée. En effet, le ballon officiel NBA Wilson fera ses grands débuts en NBA lors de la 75ème saison du championnat nord-américain qui devrait débuter en 2021 pour se finir en 2022. Les autres championnats concernés par ce partenariat joueront avec des ballons Wilson à d’autres moments : en 2022 pour la WNBA, pour la saison 2021-22 en ce qui concerne la NBA G League et en 2021 pour la NBA 2K League et la première saison de la Basketball Africa League.

« Ce partenariat avec Wilson est un retour aux sources alors que nous préparons notre avenir » a déclaré Salvatore LaRocca, Président de la NBA, en charge des partenariats mondiaux. « Après 37 saisons de collaboration initiées en 1946, nous avons hâte de travailler à nouveau ensemble pour faire grandir ensemble ce sport qu’est le basketball. »

« Notre engagement et investissement à développer ce sport qu’est le basketball au niveau mondial est au coeur de la mission de la marque Wilson et de notre partenariat avec la NBA », a ajouté Kevin Murphy, General Manager de Wilson Basketball. « Notre passion pour ce sport et pour la ligue est ancrée profondément en nous, tout comme notre histoire commune. Alors que nous ouvrons ce nouveau chapitre ensemble, notre énergie sera dédiée à soutenir la ligue, les joueurs, les coachs et les fans en proposant des ballons de basket-ball les plus développés et performants possible. »

Wilson produira les ballons officiels de la NBA, WNBA et NBA G-League en utilisant les mêmes matériaux, la même structure composée de 8 ans et les mêmes détails techniques que les ballons actuels tant en sourçant le même cuir que celui utilisé actuellement en NBA. De plus, le communiqué de presse de la marque souligne que « la NBA et ses joueurs travailleront conjointement avec Wilson pour développer et valider le nouveau ballon officiel. »

