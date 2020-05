Le Sport français se réunit et lance l’opération de dons « Soutiens Ton Club »

Dans le contexte actuel de crise sanitaire que nous connaissons tous, qui s’est vite mué en crise économique de grande envergure, les acteurs du sport se mobilisent pour aider les clubs sportifs.

En effet, le ministère des Sports, la Fondation du Sport Français, le Comité National Olympique et Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif Français, l’Agence Nationale du sport et les associations représentant les collectivités locales, lancent l’opération solidaire « Soutiens Ton Club », une plateforme de dons au bénéfice des clubs sportifs.

Très impacts par la crise sanitaire, que ce soit par la mise en pratique des gestes barrières ou par l’arrêt soudain des compétitions de premier ordre et les rassemblements de plus de 10 personnes, les clubs sportifs sont sur la sellette alors que le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui n’a pourtant plus que jamais besoin d’eux : vecteurs de valeurs, lieux de rencontres et espaces d’épanouissement, les clubs sportifs et le mouvement sportif dans sa globalité sont un pilier fort de la société français.

Le principe de l’opération est simple : créer un fonds de solidarité national sur une plateforme digitale au bénéfice de tous les clubs fédérés et l’approvisionner en lançant un appel aux dons fléchés auprès de leurs adhérents et soutiens, entreprises ou particuliers. Dans ce cadre, afin de renforcer la solidarité, un prélèvement de 10% sur les dons effectués, sera redistribué aux clubs les plus en difficultés, sur la base de critères objectifs.

L’ensemble des clubs sportifs constitués sous la forme d’association affiliée à une fédération agréée, sont éligibles à cette opération, de même que les centres de formation agréés des clubs professionnels, quelle que soit leur structure de rattachement. L’opération ouvre aux particuliers et entreprises donateurs des clubs sportifs la possibilité de bénéficier des déductions fiscales selon les dispositions prévues par la loi et ce dans un cadre totalement sécurisé.

Roxana MARACINEANU, ministre des Sports, a déclaré : « Ancienne athlète, dirigeante associative et aujourd’hui ministre des Sports, je mesure pleinement le rôle que joue le club sportif et notamment l’association dans la construction d’un individu, le rôle social et éducatif du club dans un parcours de vie y compris pour la santé des Français. Notre pays compte 360 000 associations sportives qui accueillent plus de 16 millions de licenciés. Ce réseau est la richesse du sport français. Dans cette crise sans précédent, le Gouvernement a veillé à ouvrir tous ses dispositifs de soutien aux associations (chômage partiel, fonds de solidarité, report ou exonération de charges, etc…) et le ministère des Sports travaille avec tous les acteurs du sport à un plan de relance. Mais les associations ont aussi besoin de la mobilisation de chacun. »

Thierry BRAILLARD, président de la Fondation du Sport Français, a ajouté : «La Fondation du sport Français est l’outil à disposition du monde sportif lorsqu’il faut apporter des solutions financières pour l’aider et le développer. Le club sportif joue un rôle essentiel dans la société, qui va bien au-delà de la pure activité physique et sportive et de la compétition amateur. Le club joue un rôle social très important et il est vecteur de liens essentiels pour le « vivre ensemble » ainsi que pourvoyeur d’emplois qu’il nous faut sauvegarder. Aussi, cette opération novatrice permet de savoir exactement à qui sera versé le don puisque vous pouvez choisir vous-même l’association bénéficiaire. Et le fonds de solidarité permettra d’aider aussi ceux qui en ont le plus besoin. »

Denis MASSEGLIA, président du CNOSF, s’est à son tour exprimé : « Je ne serai pas ce que je suis sans mon Club et je n’aurai pas fait non plus ce que j’ai fait dans ma vie sans lui. Comme beaucoup de Françaises et de Français, je lui dois beaucoup. Aujourd’hui il a besoin de moi et de tous ceux à qui il a apporté. Alors, je réponds présent et je l’aide parce que je l’aime et que j’ai envie qu’il continue à former des Hommes et des Citoyens grâce au sport et à l’école de vie qu’il incarne. »

Et pour conclure, Marie-Amélie LE FUR, présidente du CPSF, a ajouté : « Je me réjouis du lancement de cette opération. Les clubs sportifs jouent un rôle fondamental dans la vie des citoyens tant sur le plan de la santé, de l’épanouissement personnel que de l’insertion sociale, et particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Que ce soit dans le cadre d’une pratique de loisir ou de compétition, les clubs sont essentiels dans notre schéma sportif et nous devons plus que jamais les aider à traverser cette crise sanitaire ».

