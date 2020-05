Le pilote Ferrari Charles Leclerc devient ambassadeur Giorgio Armani

L’ascension continue pour Charles Leclerc. Après sa première saison au sein de la Scuderia Ferrari terminée devant son équipier Sebastian Vettel, le pilote âgé de 22 ans devient la nouvelle égérie de Giorgio Armani. Le monégasque va en effet devenir le nouveau visage de la campagne Giorgio Armani « Fait sur mesure » printemps/été 2020.

Giorgio Armani : « Charles Leclerc est un pilote de course très prometteur. Malgré son jeune âge, il a déjà rencontré un succès considérable qui témoigne de sa volonté, sa détermination et son indéniable talent. Son visage frais et le dynamisme qui se dégage de sa présence se marient à merveille avec ma collection Fait sur mesure. Un costume Fait sur mesure est intemporel, comme l’illustrent ces photos. »

Announcing Formula 1 Driver Charles Leclerc as the ambassador for the #GiorgioArmani Made to Measure Spring Summer 2020 Campaign.@Charles_Leclerc

Credits: John Balsom pic.twitter.com/rMUSSrVA9y

