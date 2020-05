Jordan Brand capitalise sur l’épilogue du docu-série The Last Dance pour dévoiler sa publicité « Our Story is far from over »

En ce début de semaine, ESPN et Netflix ont diffusé les deux derniers épisodes de la docu-série sur la dernière saison victorieuse de Michaël Jordan aux Chicago Bulls, « The Last Dance ». Au terme de cet épique récit de 10 épisodes, la marque Jordan dévoila une publicité pour le moins convaincante sur les médias sociaux annonçant que son histoire était loin d’être terminée (« Our story is far from over. »).

Raconté par DJ Khaled, ce contenu présente plusieurs athlètes et artistes associés à la marque homonyme de MJ, mélangés avec des faits et histoires marquantes de la carrière du plus grand joueur de basket-ball de tous les temps.

D’un point de vue ambassadeur sportif et plus précisément basket-ball, ce contenu met donc en avant les sensations NBA comme Zion Williamson, Luka Doncic, mais aussi des joueurs plus confirmés comme Carmelo Anthony (Portland TrailBlazers), Blake Griffin (Detroit Pistons), Jayson Tatum (Boston Celtics) ou Chris Paul (Oklahoma City Thunder), sans oublier la star de la WNBA (la ligue nord-américaine féminine), Kia Nurse (New York Liberty).

Cette vidéo permet aussi à la marque de mettre en avant l’influence de Michaël Jordan et des fameuses Air Jordan dans d’autres domaines que le sport comme le divertissement ou la mode. On retrouve dans cette vidéo d’autres stars comme le wide-receiver de la NFL, Michael Thomas, la star de Los Angeles Dodgers Mookie Betts, le rider BMX Nigel Sylvester, le designer Virgil Abloh ou encore les musiciens Teyanna Taylor, Travis Scott et Billie Eilish.

Cette publicité met l’emphase sur un message fort que seule la marque Jordan et les produits éponymes sont à même de communiquer : « In this family, no one flies alone. » (littéralement : « Dans cette famille, personne ne vole seul. »)

Avec ce contenu, nouvelle prise de parole de la campagne mondiale Unite lancée en octobre 2019, qui totalise à l’heure où nous écrivons cet article, 19.6 millions de vues cumulées sur twitter et instagram, Jordan Brand a réussi à capitalliser sur la dynamique et tout le buzz généré par la diffusion de la docu-série The Last Dance pour véhiculer son message de marque de manière impactante et précise auprès d’une audience quasi planétaire.

